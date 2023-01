Brochi quer a volta do Câmara Jovem

O presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi

(sem partido), reuniu-se na terça-feira (24) com as professoras de 4º ano de Ensino Fundamental, Rosana Amedi e Kelly Gonçalves. O objetivo de Brochi foi discutir ideias e detalhes para a retomada do projeto educacional “Câmara Jovem”. Interrompida devido à pandemia de Covid-19, o projeto institucional traz a participação de crianças e jovens das escolas públicas e particulares de Americana.

Desde 2008, o Câmara Jovem apresenta aos alunos os conceitos teóricos dos poderes constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário) e o funcionamento da Câmara Municipal: qual o papel do vereador, suas funções e obrigações.

Os estudantes são convidados também a observarem as necessidades da comunidade onde vivem e discutirem entre si os problemas da cidade, despertando o senso crítico e a cidadania. A orientação pedagógica é desenvolvida por equipe da Câmara Municipal, com a participação de assistentes, coordenadores e professores das unidades de ensino.

Após trabalharem em sala de aula com a orientação dos professores, os alunos concluem a participação no projeto elegendo vereadores mirins e participando de uma sessão simulada no plenário da Câmara, onde debatem proposituras (projetos, moções, indicações e requerimentos) apresentadas por eles próprios.

“Retomar o ‘Câmara Jovem’ faz parte dos esforços da nova gestão da Presidência em aproximar a comunidade do Poder Legislativo, começando pelos mais jovens”, destacou Brochi. “Além disso, é uma oportunidade incrível na vida dessas crianças em saber de perto como é o funcionamento dos poderes”, acrescenta.

“É uma iniciativa em constante evolução”, completou a professora Kelly. Nos próximos dias devem ser feitas reuniões com servidores da Câmara e da secretaria da Educação para definir o cronograma de atividades, assim como dentro de unidades escolares.

