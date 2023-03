Brochi discute ações e projetos com vereador de Piracicaba

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi

(sem partido), reuniu-se na segunda-feira (27) com o vereador de Piracicaba Thiago Ribeiro (PSC) para debater ações desenvolvidas e projetos de lei que possam melhorar as condições de vida da população das duas cidades.

Ribeiro é autor de um projeto de lei que dispõe sobre a divulgação de informações referentes a preços de combustíveis em Piracicaba. O projeto estabelece a proibição dos postos revendedores de combustíveis de afixarem anúncios contendo preços promocionais e propagandas diversas com tamanho maior que os anúncios do valor real.

A iniciativa tem objetivo semelhante à lei municipal nº 6.354/2019, de autoria de Brochi em Americana. A intenção é padronizar os anúncios que compõem a comunicação visual dos postos de combustíveis, que gera confusão nos consumidores com outros anúncios de propaganda dos serviços. A lei estipula que os anúncios de preços promocionais devem ser no mínimo 30% menores que os anúncios contendo a informação do valor real do combustível.

“Foi uma reunião muito proveitosa, em que pudemos trocar informações para melhoria e bem-estar da população de nossas cidades”, destacou Thiago Ribeiro. O presidente da Câmara reforçou a importância da visita. “É fundamental essa troca de informações e projetos entre parlamentares de diferentes cidades, mas que possuem questões em comum”, completou Brochi.

