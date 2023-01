Brochi discute demandas de transporte com adjunto Peol

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi

(sem partido), reuniu-se nesta terça-feira (10) em seu gabinete com o secretário-adjunto de Transportes e Sistema Viário, Pedro Peol, para discutir demandas ligadas ao trânsito.

Durante o encontro, o parlamentar apresentou alguns pedidos feitos por moradores de diversos bairros da cidade. Incluindo operação tapa-buraco, recapeamento asfáltico e instalação de melhorias e sinalização de trânsito em vias municipais, entre outros.

De acordo com Brochi, são demandas que chegam até o gabinete da Presidência. “Além do trabalho de presidente da Câmara, continuo a receber as demandas de várias áreas e estamos alinhando com o responsável pelo setor”, explica.

“A prefeitura está intensificando os investimentos na infraestrutura da cidade, seja com verbas próprias ou através de recursos externos”, citou o presidente. “Estamos conversando com os vereadores para atender na medida do possível”, completou Peol.

