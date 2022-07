O vereador Thiago Brochi (PSDB) reuniu-se nesta terça-feira (5) com a dentista Cláudia Borelli e a auxiliar de dentista Denise Golfi para discutir demandas relativas à saúde bucal em Americana. O objetivo do encontro foi conhecer as necessidades e buscar recursos externos para ampliar a estrutura nos locais de atendimento odontológico básico e de especialidades. “Buscamos conhecer as demandas da saúde bucal para trabalhar as possibilidades de ajudar, seja com recursos para reformas e materiais, seja de outras formas”, detalhou Brochi. O vereador pretende apresentar indicações para a ampliação em unidades dos bairros Mathiensen e Guanabara.

Além de diversas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e ESFs (Estratégia Saúde da Família), a estrutura de saúde bucal de Americana inclui um CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) no Centro (Rua Dom Pedro II, 81) e a Clínica Modular do Zanaga (Avenida Candido Portinari, s/n). Para ser atendido por qualquer uma das especialidades no CEO e na Clínica Modular, o paciente deve primeiramente procurar a unidade odontológica em uma UBS ou ESF mais próxima da sua residência para iniciar o tratamento clínico e, se necessário, ser encaminhado ao especialista.

Os serviços oferecidos no CEO são: cirurgia oral; periodontia; endodontia; odontopediatria; atendimento a pacientes com necessidades especiais; DTM – Disfunção Temporomandibular; além de Raio-X. “A estrutura (da Saúde Bucal) é boa, mas sempre pode melhorar com investimentos adicionais”, completa Cláudia Borelli.

Dr. Daniel questiona contrato de empresas de serviços de pessoal

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento pedindo informações do Poder Executivo sobre os serviços prestados pela empresa Cronon Multiservice Serviços Administrativos e Pessoais Ltda., com base em pagamentos realizados em 2021 e 2022 referentes ao contrato PMA 282/2021. No documento, o parlamentar cita que em pesquisa no Portal da Transparência do município constatou a existência de pagamentos realizados à empresa referentes a serviços prestados conforme previsão em contrato, assim como os respectivos aditamentos contratuais.

“Segundo consta, somente no ano de 2021 foi pago à empresa contratada a importância de R$ 66.292,12 e, no ano de 2022, foram mais R$ 78.233,32. Contudo, não são especificados quais serviços prestados geraram essa obrigação de pagamento”, menciona Dr. Daniel. No requerimento, o vereador pergunta para quais serviços e finalidade a empresa foi contratada, quais motivos justificam os aditamentos ao contrato inicial e de que forma são realizadas as medições ou a conferência do serviço prestado. Questiona ainda a quais serviços se referem os pagamentos de 2021 e 2022 e se há outros pagamentos programados ou já realizados neste ano.

Por fim, pergunta também se existe previsão para a conclusão do objetivo do contrato inicial. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, na sessão ordinária de quinta-feira (7).