O vereador Thiago Brochi (PSDB) reuniu-se na sexta-feira (12) no DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana com um grupo de proprietários de terrenos na Rua Alfredo Pace, no bairro Catharina Zanaga. O objetivo foi discutir sobre a implantação da infraestrutura necessária no local, reivindicada há mais de 30 anos pelos moradores. Após reuniões com dirigentes das secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de Meio Ambiente, Brochi conversou com o diretor superintendente do DAE, Carlos César Zappia, o diretor de unidade técnica, Luis Antônio de Souza Neto, e representantes dos proprietários de lotes da região

Durante o encontro, os dirigentes do DAE informaram que dentro das próximas semanas será iniciada a implantação da rede de água. Os proprietários irão pagar a ligação somente quando houver o pedido individual. Já a rede coletora de esgoto será implantada pelo DAE no ano que vem, após o período de chuvas – devido ao terreno do loteamento ser bastante inclinado e dificultar o trabalho das máquinas. A benfeitoria será paga através de contribuição de melhorias pelos donos dos lotes nesta área do bairro Catharina Zanaga.

De acordo com o vereador, a situação é antiga e foi motivada pelo fato de o loteador original não ter realizado as benfeitorias. “Desde o ano passado estamos acompanhando esse processo que já dura décadas. O objetivo é avançar nas etapas, para os proprietários dos terrenos poderem construir suas casas e residir no local”, explicou Brochi.