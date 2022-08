O vereador Thiago Brochi (PSDB) reuniu-se nesta terça-feira (2) com o diretor-comandante da Guarda Municipal de Americana (Gama), Marco Aurélio da Silva, o inspetor Wendeo Santos e a terapeuta voluntária Carla Belizário, da Instituição Fraternal Terapêutica Olguinha, para conhecer detalhes da campanha “Tampinha Solidária”, desenvolvida pela entidade, e debater o apoio da Gama na arrecadação de tampinhas plásticas para reverter recursos à instituição. A instituição, que funciona junto ao Hospital Psiquiátrico Seara, no Jardim Brasil, desenvolve um programa de educação socioambiental que tem como objetivo arrecadar fundos, tirando de circulação as tampinhas plásticas e promovendo o descarte correto. As tampinhas de plástico servem como moeda de troca para a instituição, que vende o material para recicladores e assim obtém recursos para a própria manutenção e para desenvolver seus projetos.

A entidade não tem fins lucrativos e tem como fontes de renda as vendas em sua cantina e a realização de bazares e outros eventos beneficentes. A “Olguinha” presta assistência aos doentes com problemas físicos, como câncer, dores crônicas, AVC, doenças vasculares, inflamatórias, reumatológicas e auto-imunes, entre outras. Também são atendidos aqueles que têm problemas mentais como depressão, comportamento suicida, ansiedade, pânico, transtorno bipolar e esquizofrenia. “As doenças principais do século são depressão e ansiedade, entre outras”, destaca a terapeuta Carla Belizário. O projeto conta com a colaboração de uma equipe composta por mais de 50 voluntários. “A Guarda Municipal está de portas abertas para ajudar a campanha com pontos de arrecadação”, garantiu o diretor-comandante da Gama.

Podem ser doadas as tampas plásticas que não tenham nenhum outro material em sua composição, sejam elas de refrigerante, água, leite, suco, ou qualquer outro produto alimentício, produtos de limpeza, produtos de higiene ou mesmo de medicamentos.

O Tiro de Guerra ajuda a campanha, que também deve contar com a participação das escolas municipais e do DAE (Departamento de Água e Esgoto). “É um pequeno gesto que ajuda muitas vidas. Pretendemos levar também para a Câmara Municipal”, completou Brochi. Mais informações sobre o trabalho desenvolvido pela entidade podem ser obtidas pelo site www.instituicaoolguinha.com.br.