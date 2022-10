O vereador Thiago Brochi (PSDB) reuniu-se nesta terça-feira (25) com a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli, e a chefe de gabinete do órgão, Tamara Cury. O objetivo foi conhecer detalhes da campanha de arrecadação de armações de óculos de grau que visa atender a população em situação de vulnerabilidade social. A campanha consiste na arrecadação de armações de óculos de grau usadas que ainda possam ser reaproveitadas. Através de parcerias com óticas da cidade, o Fundo Social distribui gratuitamente óculos a pessoas que não possam arcar com os custos.

Recentemente Brochi recebeu em seu gabinete proprietários de óticas interessados em participar da iniciativa. “Estamos conhecendo os detalhes de como funciona essa campanha. Entendendo as dificuldades e buscando ajudar”, explicou. A ação do vereador ocorre após entrar em vigor a Lei Municipal n° 6.674/2022, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de parceria com óticas para a confecção de óculos disponibilizados a pessoas assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

“A gente consegue alcançar bastante gente com campanhas desse tipo”, destacou Tamara Cury. A presidente do Fundo Social reforça que toda ajuda é bem-vinda ao órgão. “Os recursos são bastante limitados e específicos para algumas ações, então parcerias como essas com óticas são necessárias”, reforçou Lionela Sardelli.

Doações As doações podem ser feitas na sede do Fundo Social de Solidariedade, que fica na Rua das Poncianas, 930B, Jardim Glória, das 9h às 16h. O telefone é o 3405-4772. Outro ponto de arrecadação é na Rua Rui Barbosa, 331, no Centro. Outras parcerias também podem ser agregadas durante o processo, para ampliar os pontos de arrecadação, bastando às empresas interessadas se disponibilizarem junto ao Fundo Social.

As armações de óculos usadas serão encaminhadas para a ótica realizar as adequações necessárias, como a triagem, higienização e manutenção, através de mão de obra gratuita cedida pelas empresas.

Para iniciar o processo de solicitação dos óculos de grau, o cidadão interessado deve apresentar a receita médica para avaliação socioeconômica no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social). Após aprovada a avaliação, o CRAS encaminha ao Fundo Social de Solidariedade para que seja providenciada a ótica parceira.