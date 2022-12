Sobre a Mattel

Fundada em 1945, a Mattel é considerada referência e líder global em entretenimento infantil, se especializando na criação e produção de brinquedos e produtos inovadores de consumo. Seu objetivo é incentivar as crianças a alcançarem todo o seu potencial através de seus produtos que geram experiências inspiradoras, entretendo e desenvolvendo as crianças através da brincadeira. Marcas populares como Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, Thomas & Friends® e MEGA®, além de licenciadas em parceria com empresas globais de entretenimento, fazem parte do extenso portfólio da empresa, presente em mais de 150 países e com parceria com as principais redes de varejo e tecnologia do mundo. Para mais informações acesse www.mattel.com