Uma briga generalizada teve golpes com capacete e soco na boca de uma mulher na noite da sexta-feira (8) em Santa Bárbara d’ Oeste. A discussão foi no bairro Jardim Batagin terminou na delegacia De acordo com o Boletim de Ocorrência, por volta das das 18h30, o adolescente de 17 anos discutiu com um indivíduo que desferiu golpes de capacete no ombro dele. A mãe do rapaz, para defender o filho entrou na briga e acabou sendo atingida por um soco na boca.

As agressões foram interrompidas após intervenção de familiares. As vítimas procuraram o Hospital da Unimed para atendimento médico.

O caso foi registrado no Plantão Policial e as partes liberadas.

Imagem ilustrativa