Uma briga entre pai e filho acabou com um esfaqueado e outro com o braço quebrado. O caso aconteceu na segunda-feira, no bairro Jardim Nielsen Ville.

Segundo equipe da Guarda Municipal que atendeu a ocorrência, a corporação recebeu a informação de que um homem havia sido esfaqueado no referido endereço.

A equipe então se deslocou até a residência, onde se deparou com populares que informaram que o pai havia esfaqueado seu filho, sendo que o filho desferiu um golpe com uma barra de ferro no braço do pai. Os dois foram encaminhados ao Hospital Municipal, onde foram atendidos e medicados.

Na briga, o pai teve o braço quebrado e o filho sofreu ferimento com exposição da musculatura. Os dois foram apresentados na delegacia juntamente com os objetos usados nas agressões. Pai e filho foram liberados.