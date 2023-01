São mais de 1,2 mil detidos em Brasília

Circulam nas redes sociais vídeos e fotos de que uma senhora de 77 anos teria passado mal. A idosa teria acabado morrendo no acampamento dos detidos em Brasília. A governadora em exercício do Distrito Federal Celina Leão confirmou esta segunda-feira que são mais de 1,2 mil detidos. O acampamento em frente ao exército ter sido desmontado após decisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes.

De Americana, são pelo menos seis os detidos.

O vídeo que acompanha a foto fala

NOTA DE FALECIMENTO. Esta senhora de 77 anos faleceu no campo de concentração da PF em #brasilia. Segundo informações teve sede e dor no peito. Estão lá desde ontem as 16:00 sem comida sem água serão levados presídio da papuda. Dêem #rt essa imagem precisa chegar ao mundo. #luto

