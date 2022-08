Não é novidade para ninguém que jogadores brasileiros estão dentre os mais cobiçados do mercado europeu, que é onde hoje é disputado o melhor futebol do mundo. E quando falamos da nata do futebol europeu, que é a UEFA Champions League, ou como também é conhecida no Brasil, a Liga dos Campeões, não é nenhuma surpresa que muitos brasileiros estejam distribuídos entre muitas das equipes que disputam a competição.

Inclusive dentre as equipes favoritas ao título como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea e PSG. Na última temporada, o Real Madrid levou o título com show de Vinicius Júnior, Rodrygo, Casemiro e Éder Militão. Todos eles permaneceram no clube e prometem brigar pela manutenção do título.

Buscando uma reconstrução, o Barcelona conta com o brasileiro Raphinha, que veio do Leeds United na última janela de transferências para tentar reforçar a equipe e recolocar o clube na disputa pelo principal título da Europa.

Dentre os ingleses, o Manchester City, apesar de ter perdido Gabriel Jesus e Fernandinho, tem no goleiro Ederson a certeza de poucos gols sofridos. Já o Liverpool mantém a esperança nos brasileiros Roberto Firmino, Fabinho e Alisson. O Chelsea corre um pouco mais por fora, mas conta com a experiência de Thiago Silva, além dos ítalo-brasileiros Jorginho e Emerson Palmieri.

Para a 1xBet, presente na classificação dos melhores sites de apostas da SportyTrader, o Manchester City tem 26% de chances de ser o grande vencedor deste campeonato, com odd 3.75, o Liverpool se encontra em segundo lugar com 16% de chances e odd 6.00 e a terceira posição está o PSG com 15% de chances e odd 6.50.

Apesar da terceira posição, o PSG de Neymar promete chegar muito forte na competição. A Liga dos Campeões é uma verdadeira obsessão em Paris e com a qualidade de Neymar somada às novas contratações da temporada, a equipe treinada pelo francês Christophe Galtier vai tentar não bater na trave dessa vez. Esse campeonato costuma ter boas possibilidades de apostas, e como indica o SportyTrader, a utilização do código promocional 1xBet se apresenta como uma forma segura de proteger as apostas.