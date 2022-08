A relação das pessoas com o dinheiro está cada vez mais digital. Atualmente, 87% dos brasileiros com acesso à Internet fazem todas as suas transações financeiras pelo celular. Além disso, 39% consideram a facilidade de utilização do aplicativo ou internet banking na hora de mudar de banco. Os dados são da 25ª edição do Data Stories, conteúdo temático lançado mensalmente pela Kantar IBOPE Media – divisão da Kantar especializada em pesquisa de mídia. Os insights foram gerados a partir do estudo Flash Financial, realizado com base na solução Target Group Index, que analisa os hábitos e preferências dos consumidores.

O levantamento Flash Financial também mostra que o público aderiu de vez às facilidades oferecidas por soluções tecnológicas, como o Pix. Em dois anos, o método de transações instantâneas foi adotado por 89% da população conectada.

Outro fator importante é a popularização das fintechs. Hoje, 80% dos brasileiros conectados possuem conta em um banco digital. Boa parte deles defende que as instituições não precisam ter filiais locais (54%) e está ansiosa para um futuro sem dinheiro em espécie (52%).

As criptomoedas, por sua vez, aparecem entre as principais escolhas de investimento da atualidade. Mais da metade (56%) do público afirma que está disposta a investir e negociar em moedas digitais. Vale a pena destacar que 45% têm entre 18 e 34 anos.

Apesar de investirem suas finanças em nível comparado à média da população, 78% dos clientes de empresas digitais ainda preferem fazer isso por meio de bancos tradicionais. As corretoras especializadas também são vistas como boas opções (44%).

