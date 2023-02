O futebol feminino vem ganhando cada vez mais notoriedade e espaço no mundo esportivo. 2023, ano de Copa do Mundo Feminina, promete elevar o cenário e trazer mais protagonismo à modalidade. Com o objetivo de contribuir e acelerar esse movimento e a presença das mulheres no futebol, a Granito Pagamentos, empresa de tecnologia para soluções de meios de pagamento, estreia como patrocinadora oficial do time profissional feminino do Corinthians. O acordo faz da credenciadora dos Bancos BMG e Inter uma importante patrocinadora da equipe. Isso significa que a Granito Pagamentos estará presente em todos os jogos da temporada 2023, a começar no próximo domingo (05), quando o clube entra em campo pela Supercopa Feminina, com transmissão ao vivo na Rede Globo. Para Rodrigo Teixeira, CEO da Granito Pagamentos, incentivar o futebol feminino é uma grande conquista e oportunidade. “Apoiar um time que mostra a potência das mulheres do nosso país, é de extrema importância para nós e faz parte dos nossos valores tanto dentro quanto fora de casa. Por isso, decidimos dedicar esforço e olhar para um motor tão importante para o desenvolvimento social, como o esporte.” Pâmela de Farias, gerente de Marketing da companhia, vê a parceria como estratégia de visibilidade importante para a marca. “O Corinthians possui uma das maiores torcidas do Brasil e, assim como nós, está presente em todos os estados e marca uma história de crescimento e luta que nos identifica e nos reconhece”. O patrocínio inclui exposição da marca na parte frontal da camisa das jogadoras, backdrop em coletivas de imprensa e placa do centro de treinamento, entre outras possibilidades de ativação em parceria com o clube alvinegro. Atual campeão do Campeonato Brasileiro Feminino, o time feminino do Corinthians é hoje um dos principais do país, sendo o quinto clube com mais interações no Instagram, ficando atrás apenas de clubes europeus, de acordo com o levantamento realizado pelo Deportes & Finanzas.