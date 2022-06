Pesquisa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), encomendada à Pinion, aponta que as roupas, calçados e acessórios lideram a intenção de presentes do brasileiro para o Dia dos Namorados. De acordo com os entrevistados, pouco mais de 35% vão presentear na data, enquanto 49,3% disseram que não pretendem comprar e outros 15% não souberam dizer se vão às compras. Foram ouvidas 1.712 pessoas em todas as regiões do país.

Separadamente, do grupo de entrevistados que manifestou intenção de compra, 38,5% respondeu que vai gastar mais do que em 2021, enquanto 38,9% deseja o contrário. Em relação ao gasto médio, a maioria (77,2%) pretende gastar entre R$ 50 e R$ 200.

A pesquisa ACSP/Pinion revelou também que grande parte das compras será realizada em pequenos estabelecimentos (45,3%), em lojas físicas (63,1%), presencialmente. A forma de pagamento mais citada foi à vista (60,8%).

O economista da ACSP Ulisses Ruiz de Gamboa avalia que a intenção de compra de roupas e calçados aumentou levemente em relação à 2021, apesar de se manter abaixo do registrado durante o período pré-pandemia (60/70%). O economista aponta ainda que, “nessa pesquisa aparecem itens que não eram mencionados no período anterior à Covid-19, tais como cesta de café da manhã e delivery de refeições, refletindo os hábitos do consumidor adquiridos durante o isolamento social.”

Na tabela abaixo, registramos as principais categorias de bens e serviços que fazem parte da intenção de compra dos entrevistados.

Intenção de Compras do Dia dos Namorados – Brasil – 2022 (%)