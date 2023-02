Brasileiro animado para o amor em 2023

O brasileiro está animado para o amor em 2023?

Sabemos que o signo solar é a posição que o Sol ocupa em relação à Terra no momento do nascimento de cada pessoa. Quando lemos a posição de todos os signos no Mapa Astral podemos nos aprofundar num caminho de autoconhecimento e entender quem somos, como nos relacionamos, etc. Quando falamos sobre astrologia, o planeta Vênus carrega a fama de ser o astro que comanda o amor, mas ele vai muito além disso. Ele influencia as relações íntimas – sejam românticas, desejos, até a autoestima e a forma que cada pessoa se relaciona com tudo que a cerca, inclusive dinheiro. Saber o tipo de pessoa que você é e o que espera de uma relação é fundamental.

De acordo com Bumble, o primeiro aplicativo de relacionamento e rede social para mulheres, devemos estar otimistas sobre relacionamentos em 2023, com 70% das pessoas ao redor do mundo dizendo que se sentem positivas no quesito romance*. No Brasil, essa porcentagem é ainda maior: 75%. Com isso em mente, a astróloga Maria Fernanda Delpra, Mafê, trouxe previsões em relação ao amor para todos os signos, confira o que se pode esperar em 2023:

Áries – Arianos e Arianas podem comemorar: 2023 traz sorte, devido às posições auspiciosas de Vênus e Mercúrio. Os caminhos do amor se abrem, principalmente do meio do ano em diante. Se você já estiver numa relação consolidada, pode rolar casamento! Mas cuidado, pois também haverá energias de tensão na comunicação e compreensão mútuas. Solteiras ou comprometidas, as Arianas devem trabalhar seu modo de se comunicar, sempre buscando clareza, tendo os pés no chão e sendo uma boa ouvinte.

Touro – Por ser um ano regido pela Lua, seu lado ritualístico e prático estará no comando, mas isso não exclui a possibilidade de encontrar um novo amor e apaixonar-se pela vida. Inclusive, um novo ou antigo amor pode entrar, ou retornar à sua vida, trazendo segurança e uma longa relação. Esteja atenta às oportunidades, seja nos seus momentos de lazer, no local de trabalho ou numa viagem, esta pessoa chegará até você. Sua comunicação e compreensão estarão mais alinhadas em 2023, facilitando o relacionamento.

Gêmeos – No amor, 2023 é um ano de fertilidade, atente-se caso não esteja planejando ter um filho. Além disso, a comunicação será uma pauta super importante, a dica é: Seja paciente, boa ouvinte e preze pelo tempo de qualidade. Não há nada de clichê no romantismo, use e abuse dele! Um(a) parceiro(a) do passado pode retornar, e caberá a você decidir se ainda há espaço para esta relação em sua vida. Novos parceiros também tendem a surgir, trazendo a possibilidade de um relacionamento estável.

Câncer – As energias estarão a seu favor, em sintonia aos seus sonhos e desejos, preparando o terreno para grandes realizações. Este aspecto também promove novos grandes encontros, tanto com novos amigos como com possíveis amores. Mantenha a mente aberta e abra-se para o futuro, pois a Lua pode trazer mudanças de rumo inesperadas para sua vida romântica afetiva, e te fazer mergulhar em experiências novas. Ao mesmo tempo, para receber pessoas novas em sua vida, é preciso desapegar de antigos relacionamentos que já não ressoam mais com sua essência. Um grande movimento de limpeza acontecerá neste ano, e tanto relações amorosas quanto familiares precisarão de atenção. Mudanças são necessárias para adaptar as relações aos ciclos de tempo. Para as cancerianas que já estão num relacionamento, a dica é cuidar muito bem de seu parceiro(a), e não se ausentar na relação. Seja atenciosa, compreensiva e respeitosa, principalmente nos momentos de crise. Para as solteiras, o momento é de ter cautela e paciência ao buscar um novo par.

Leão – No amor, as(os) Leoninas(os) que já têm um par devem escolher o caminho do diálogo para fazer o relacionamento fluir! Evite discussões e busque se conectar às energias elevadas, criar boas memórias com a pessoa amada e assim fazer o relacionamento fluir com leveza. Para as solteiras, existe a possibilidade de se interessar por alguém, e os meses de março, abril e junho estão especialmente abertos para isso.

Virgem – No amor, os próximos meses serão de altos e baixos, o que pode ser desagradável para você, regida pelo elemento terra e gosta de estabilidade e segurança. A partir do meio do ano as coisas tendem a se acalmar. Para os Virginianos comprometidos, busque não procrastinar para resolver questões com seu parceiro (a) e ser mais compreensiva e tolerante. Para as (os) solteiras (os), a partir do meio do ano os caminhos estão mais abertos e um novo par pode surgir!

Libra – No próximo ano o amor ganhará mais espaço na sua vida! Os relacionamentos serão uma pauta importante, e novas aventuras chegarão para animar sua jornada. Você não terá que fazer esforço algum para atrair pessoas novas. O segredo é encontrar o equilíbrio entre suas prioridades e seus relacionamentos, afinal, não dá para deixar suas responsabilidades de lado por uma paixão, não é mesmo? No amor, já sabemos que o momento é de fartura, portas e caminhos abertos! Porém, para fazer um relacionamento dar certo, lembre-se que a paciência e a harmonia são as chaves.

Escorpião – Para as Escorpianas e Escorpianos que já estão num relacionamento, é importante trabalhar a tolerância, paciência e, quem sabe, programar uma viagem juntos! Para as(os) solteiras(os), a partir do meio do ano os caminhos se abrem para a chegada de novas pessoas.

Sagitário – Este será um ano para conectar-se mais à família, às suas raízes, à sua essência. No amor, para as Sagitarianas que já estão num relacionamento, o momento é de trabalhar o respeito, a tolerância e a comunicação não-violenta. Procure maneiras mais saudáveis de lidar com os sentimentos reprimidos em você. Os solteiros podem esperar – mas com paciência – a chegada de um novo amor! Trabalhe sua doçura e evite comportamentos impulsivos.

Capricórnio – No amor, o início do ano não se mostra tão fértil para quem busca um novo par, mas sim para trabalhar o autoamor, autocuidado e fortalecer suas amizades. A partir do meio do ano as energias se mostram mais favoráveis para a chegada de alguém especial. Para quem já está vivendo um relacionamento, a dica é: faça-se presente, traga novidades para a relação, proponha novos passeios, viagens e atividades para seu parceiro (a).

Aquário – O ano que se aproxima será de autoanálise, autoconhecimento e reflexões profundas. No amor, as Aquarianas comprometidas podem esperar mais química e conexão com seu parceiro (a). Já as solteiras podem conhecer alguém super especial no primeiro semestre do ano!

Peixes – Para a chegada de uma onda de novidades, ciclos antigos precisam se encerrar para abrir espaço. Tenha comprometimento com seu futuro e abandone o passado. No amor, tudo fluirá muito bem. Tanto para as que procuram um novo alguém, como para as Piscianas comprometidas. As energias estão totalmente a favor do amor e certamente viverão momentos incríveis ao longo do ano todo!

*De acordo com a pesquisa Dating Trends 2023 realizada pela Bumble em 2022.

