Na maior montanha da Antártida, brasileira se deu bem

Com temperaturas abaixo de -30ºC fuga de avalanche durante treinos, homenagem póstuma à lenda da escalada, subidas superíngremes e equipamentos congelados. Em uma das mais remotas regiões do planeta, a brasileira Fernanda Maciel superou as mais diversas condições climáticas e entrou para história ao concluir a subida e descida do Monte Vinson no menor tempo já registrado no mundo. A ultramaratonista precisou de apenas 9h41m para subir e descer o ponto mais alto da Antártida – situado a quase 5 mil metros acima do nível do mar, que, geralmente, leva de cinco a sete dias para ser concluída – e conquistou o recorde mundial pela Sky Running e o Fastest Known Time.

“Estava super feliz por estar naquele lugar selvagem e remoto e também assustada com as temperaturas frias, pois não queria sofrer congelamentos nos dedos das mãos ou pés. Tive que confiar no meu material e também saber que não poderia parar nenhum minuto durante minha corrida no percurso ao topo do Monte Vinson. Sei que é uma experiência de corrida bem louca e difícil, mas adoro a ideia de poder realizar essa tentativa brutal de correr esta alta montanha”, comentou Fernanda.

Antes de enfrentar o desafio no Polo Sul, Maciel realizou uma série de treinamentos na França e ainda escapou de uma avalanche na reta final de preparação, na montanha Manaslu, Himalaia. Na Antártida pela primeira vez, a ultramaratonista teve de encarar temperaturas extremamente baixas, e ainda teve seus óculos congelados e crampons (espécie de grampos de metal) da bota quebrados. “Coloquei minhas luvas e óculos para proteger meus olhos. Meus óculos congelaram, mas de alguma forma consegui ver o caminho para o topo”, diz a mineira, que ainda correu sem nenhum suporte de oxigênio extra.