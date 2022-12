De São Paulo direto para a Europa, Vitoria Vonteese, no auge de sua carreira inicia suas gravações internacionais mostrando todo o seu diferencial. Iniciou como atriz de filmes adultos pornô em 2020, e de lá pra cá vem conquistando cada vez mais seu espaço nesse mercado tão concorrido, deixando sua marca por onde passa.

No Brasil já atuou em vários filmes e produtoras renomadas, tais como: Panda Lust (pornô Fidelit), MM Vídeos, Casas das Brasileirinhas, Rede Sexo, Brad Montanha, Irmãos dotados, Sexyhot, entre outros. Mas, Vonteese sempre almejou voos mais altos e seu sonho sempre foi gravar no exterior. Atualmente na Europa já atuou para vários nomes do mercado como: George Grand (pornô hard) e Mariska x Production (pornô soft). E hoje ela se dedica em gravar conteúdos e pornô mais soft.

A modelo além de ser uma atriz excepcional, também é conhecida como uma das melhores Strippers e Dominatrix do Brasil. “Todos os dias ao acordar, penso: Hoje é um dia pra se fazer história! Eu quero ser referência para muitas mulheres, assim como Bruna Surfistinha foi pra mim. O Filme dela foi o ponto crucial para abrir minha mente e buscar a minha essência, colocar uma perspectiva para minha vida”, relata.

Vonteese pretende voltar para o Brasil em 2023 para concluir alguns projetos e matar a saudades de seus familiares e amigos. Siga a gata nas redes sociais: @vitoria.vonteese.

Fotos: acervo pessoal/G9 assessoria