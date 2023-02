A Oakberry, hub de superfood, está pelo terceiro ano consecutivo no SuperBowl. A marca, que em 2020 foi a primeira brasileira que esteve in loco na final da principal liga do futebol americano e que desde então produz comunicações voltadas para a NFL, apresenta em 2023 uma campanha que tem como objetivo fortalecer o seu posicionamento como love brand e explorar novas sensações do público.

“Há uma grande afinidade entre a Oakberry e os fãs de futebol americano. Ser a única marca brasileira na NFL, além de aumentar nosso awareness, é uma ótima oportunidade de reforçar nossa presença em grandes eventos”, destaca Renato Haidar, Co-Founder e CMO da empresa.

Produzida pela agência We are Bob, a campanha deste ano traz um player dançando e mantém a tradição de vídeos com tons descontraídos e divertidos. Com assets mais voltados para a marca, o filme reforça a experiência de consumir um açaí Oakberry com a mensagem de que “EXISTE AÇAÍ E EXISTE OAKBERRY”.

Para conferir o comercial que ficará no ar na programação da ESPN Brasil até 12 de janeiro, dia da grande final, basta acessar o link.

FICHA TÉCNICA

Agência: We are Bob

Cliente: Oakberry

Produto: Institucional

Campanha: “Existe açaí e existe Oakberry”

Secundagem: 30″

Equipe: Diretor de criação, Marco Russo; planejamento, Victor Gerônimo; mídia, Gabriel Netto.

Sobre a Oakberry

Criada em 2016, a Oakberry é um hub de superfood, com foco na comercialização de açaí. Com cerca de 600 lojas, a rede atua com o modelo de franquias e está presente, além do Brasil, em mais de 30 países como Estados Unidos, Emirados Árabes, Arábia Saudita, China, Austrália, Peru, Espanha, Portugal e Malta.

Está chegando um dos maiores eventos esportivos do mundo: o SuperBowl a grande final da NFL (Liga Nacional de Futebol)! Saiba os detalhes da partida e da cobertura ao vivo e online do Star+.

No próximo domingo, dia 12 de fevereiro, os fãs brasileiros também poderão curtir toda a emoção da grande final da NFL (a liga de futebol americano mais prestigiada dos Estados Unidos) com o aguardado Super Bowl 2023, que será transmitido na íntegra ao vivo no Star+.

A edição NFL Super Bowl LVII será realizada logo mais no State Farm Stadium em Glendale, no estado do Arizona, Estados Unidos. O grande evento contará ainda com um show de uma superstar pop no intervalo, e o Star+ vai trazer toda a cobertura em parceria com a ESPN com comentaristas especiais.

Qual o dia e horário do SuperBowl 2023?

O Super Bowl 2023 acontecerá no domingo, dia 12 de fevereiro de 2023, e será transmitido a partir das 20h no Brasil (horário de Brasília) ao vivo e online no Star+.

O jogo final do Troféu Vince Lombardi será disputado entre as equipes do Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, em um jogo histórico da NFL para todas as edições do Super Bowl, pois será a primeira vez que dois times se enfrentarão em campo na definição.

O repórter especial da ESPN Brasil, Conrado Giulietti, estará presente no estádio em Glendale, no Arizona, para trazer todas as novidades sobre essa importante partida para a Rádio Disney, ESPN e Star+.

Quem fará o show do intervalo do SuperBowl 2023?

O Super Bowl terá um grande espetáculo no seu intervalo, algo que se tornou uma tradição no evento. Em 2023, será a cantora pop Rihanna, que fará um show especial, sendo a protagonista no intervalo do Super Bowl 2023.

Para comentar todos os detalhes desse incrível show da Rihanna no Super Bowl, a equipe da ESPN e Star+ conta com a presença da apresentadora e influenciadora digital Mari Moon, que há anos faz coberturas de grandes festivais de música.

