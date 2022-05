Os transtornos alimentares são cada vez mais comuns no mundo e a pandemia pode ter acentuado o problema. A compulsão alimentar provocada por fatores psicológicos e sociais é um exemplo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 2,5% da população exagera na hora de se alimentar e sofre com a culpa. No Brasil, esse número é ainda maior: 4,7%.

Para “fazer as pazes” com a comida, a saída está na nutrição comportamental, que ajuda a recuperar o equilíbrio e a retomar o prazer de comer sem culpa. Para discutir esse e outros temas, o UniCuritiba – instituição que faz parte da Ânima Educação, uma das principais organizações de ensino superior do país – promove a Semana Acadêmica da Saúde.

O evento será realizado entre os dias 16 e 19 de maio, das 9h às 21h30, no Campus Milton Vianna Filho (rua Chile, 1.678, bairro Rebouças). A participação é gratuita e aberta à comunidade. Para acompanhar as palestras, basta fazer a inscrição em https://www.sympla.com.br/evento/semana-academica-da-saude/1567945.

De acordo com a professora Maria Fernanda Koch Temporal, coordenadora dos cursos de Saúde do UniCuritiba, a programação terá discussões nas áreas de psicologia, fisioterapia, medicina veterinária, odontologia, nutrição, estética, biomedicina e perícia, entre outros temas. “Nosso objetivo é compartilhar conhecimento e fomentar o debate a respeito de assuntos que sejam de interesse de estudantes, professores, profissionais da saúde e comunidade. Por isso, todos são bem-vindos”, convida.