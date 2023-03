Brasil tem 538 novos ‘superinteligentes’

Número de 538 ‘superinteligentes’ veio em 2022

A Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no País e representante oficial no País da Mensa Internacional, principal organização de alto Quociente de Inteligência (QI) do mundo, identificou, ao longo de 2022, 538 brasileiros com QI muito acima da média, os chamados superinteligentes.

A descoberta dos superinteligentes aconteceu durante testes de admissão realizados pela associação, ao longo de 2022. Também, por meio de laudos psicométricos especializados, enviados por pais e responsáveis de menores de 17 anos, que fizeram testes reconhecidos pelo Conselho Nacional de Psicologia e aceitos pela Mensa Brasil em seu processo de admissão.

Segundo o balanço, dos 538 identificados pela entidade em 2022, 419 são homens e 119, mulheres. Neste ano, o maior volume de identificação ocorreu entre menores de idade, que somaram 321 pessoas, sendo 246 do sexo masculino e 75 do sexo feminino.

Na avaliação de Rodrigo Sauaia, presidente da Mensa Brasil, o Brasil é uma potência intelectual ainda adormecida e subaproveitada. “Temos uma das maiores populações do planeta. Cerca de 2% dos habitantes do Brasil podem apresentar sinais de altas habilidades, com um QI muito acima da média. Porém, ainda não há um mapeamento abrangente destes indivíduos”, aponta Sauaia.

“Para contribuir na ampliação desse mapeamento, a Associação Mensa Brasil está comprometida em aumentar o conhecimento da sociedade sobre a superinteligência. Além disso, trabalhamos para ampliar a identificação de pessoas com QI muito acima da média e para criar um ambiente positivo e estimulante para que estas pessoas possam interagir e evoluir”, comenta Sauaia.

De acordo com a entidade, o indivíduo superinteligente, independente da faixa etária, possui características específicas e diferenciadas da maioria das pessoas em geral. As diferenças estão presentes em seus interesses, na forma de pensar ou resolver problemas, na liderança, na personalidade, no elevado senso de justiça, entre outras áreas.

Desse modo, na visão da Mensa Brasil, identificar as características da superinteligência em uma criança, adolescente ou adulto é extremamente importante. Isso ajuda no autoconhecimento e aceitação da pessoa, permite melhor ajustar as atividades escolares, pessoais e profissionais às suas habilidades e competências, contribui para o desenvolvimento de oportunidades adequadas ao seu perfil cognitivo, fortalece sua identidade, facilita na busca de relacionamento com pares que tenham interesses e perfis semelhantes, entre outros benefícios.

Superinteligentes identificados pela Mensa Brasil em 2022

Sobre a Associação Mensa Brasil

Fundada em 2002, a Associação Mensa Brasil é a afiliada brasileira oficial da Mensa Internacional, a maior, mais antiga e mais prestigiada organização de alto quociente de inteligência (QI) do mundo. Ela congrega pessoas com altas capacidades intelectuais, tendo como único requisito de ingresso possuir QI acima de 98% da população em geral, comprovado por teste referendado de inteligência. A entidade coordena, representa e mobiliza seus associados, com foco em três objetivos principais: (i) identificar e promover a inteligência humana em benefício da humanidade; (ii) estimular pesquisas sobre a natureza, características e usos da inteligência; e (iii) prover um ambiente intelectual e socialmente estimulante para seus associados.

Sobre a Mensa Internacional

Fundada em 1946, no Reino Unido, a Mensa Internacional é a maior, mais antiga e mais prestigiada organização de alto QI do mundo. Foi criada com o objetivo de promover a inteligência como ferramenta estratégica para o desenvolvimento e a evolução da humanidade. A palavra Mensa significa “mesa”, em Latim, em referência à natureza de mesa-redonda da organização, representando a união de iguais, independentemente de características como etnia, cor, credo, nacionalidade, idade, visão política, histórico educacional ou socioeconômico.

