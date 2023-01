Brasil deve registrar 700 mil casos de câncer por ano

Cerca de 704 mil casos novos de câncer devem ser registrados por ano no Brasil

entre 2023 e 2025. Recém divulgados na publicação “Estimativa 2023 — Incidência de Câncer no Brasil”, os dados norteiam o planejamento e a gestão na área oncológica brasileira.

Além disso, o documento fornece informações que contribuem para adoção de políticas públicas que favoreçam o aprimoramento da jornada dos pacientes e potencializam os resultados da medicina oncológica no Brasil, objetivos que podem ser alcançados com soluções inovadoras que aliam tecnologia de ponta, precisão e excelência, como o Halcyon, equipamento de radioterapia que confere mais agilidade e é assertivo no tratamento do paciente oncológico.

Com metodologia revolucionária, que permite alta precisão na aplicação da radiação em células tumorais, o aparelho pode reduzir filas em hospitais e potencializar a capacidade de atendimento dos serviços de radioterapia. É possível ter a diminuição do número de dias que o paciente ficará em tratamento, que costuma durar mais de um mês para ser realizado, como explica Humberto Izidoro, diretor geral da Varian, empresa focada em oncologia da Siemens Healthineers para a América Latina.

“O equipamento possui alta tecnologia e precisão, imprescindíveis para garantir a efetividade do tratamento, principalmente quando é realizado o hipofracionamento, tratamento de radioterapia que entrega alta dose de radiação em um número reduzido de sessões — método, que tem sido implementado para diferentes regiões do corpo”, observa.

Desenvolvido pela Varian, o equipamento é resultado de anos de pesquisa e produzido a partir dos feedbacks de clientes e pacientes. “O equipamento mostra sua eficiência desde a instalação, que leva apenas poucos dias, enquanto os aceleradores convencionais podem demorar mais de um mês para serem instalados. Ele é 100% guiado por imagem (IGRT), sendo que uma imagem 3D de ConeBeam CT pode levar apenas 15 segundos para ser gerada, em torno de 20% do tempo, em comparação aos outros equipamentos disponíveis no mercado”, comenta.

Presente em nove estados brasileiros, a solução amplia o acesso ao tratamento do câncer por radioterapia em hospitais públicos e privados, tornando mais ágil a jornada de tratamento, se comparado a outros aparelhos similares, “além de empregar tecnologias que tratam o câncer com alta precisão por meio da Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT)”, destaca Humberto.

Com tecnologia desenvolvida baseada em três pilares (tratamentos de alta qualidade, excelência operacional e design centrado no paciente e na equipe), o Halcyon assegura atendimento mais humanizado, rápido, com qualidade e precisão impactando pacientes e profissionais da radioterapia.

Beatriz Bernardi, gerente de marketing da companhia detalha que o objetivo é tornar o tratamento oncológico mais amplo, acessível e democrático. Além disso, destaca também que em todo o mundo, há mais de 720 equipamentos instalados, cerca de 6% deles na América Latina. No Brasil, 13 estão disponíveis na rede pública e privada do país. Em São Paulo, o Halcyon está em diversas instituições de saúde. Na Santa Casa de Santos, por exemplo, está ampliando e melhorando o acesso ao tratamento oncológico.

O médico chefe da radioterapia do hospital, Carlos Alberto Siqueira, o aparelho otimiza a jornada oncológica e tem como umas das principais características a segurança. “Com o Halcyon temos tratamentos guiados por imagem. Ele é preciso, nos possibilita aplicar níveis mais altos de radiação, oferecendo melhores resultados no tratamento para todos os tipos de tumores, com menos efeitos colaterais e isso ajuda em vários aspectos, desde controlar melhor a doença até acelerar o desaparecimento dos tumores”, explica.

Benefícios que vão além da redução do tempo

De acordo com Beatriz, “Enquanto a maioria dos aceleradores lineares convencionais giram em torno de uma rotação por minuto, o Halcyon pode realizar quatro por minuto. Esse é um dos fatores que contribui para o paciente ficar menos tempo posicionado na máquina durante o tratamento, situação muitas vezes desconfortável pela condição que ele se encontra. Essa comodidade também é ampliada em razão do aparelho ser muito silencioso”.

A gerente destaca também que o fato do paciente ficar menos tempo deitado contribui para a qualidade e precisão do tratamento, já que reduz o risco do paciente se movimentar durante a aplicação da radioterapia. Além disso, observa ainda que a espera por um tratamento célere e adequado somada ao difícil acesso à radioterapia por falta de vagas são fatores que tornam o Halcyon um aliado fundamental de quem espera por um tratamento oncológico digno e de qualidade.

“O Halcyon foi desenvolvido para tornar mais ágil e assertivo o tratamento contra o câncer. O equipamento é capaz de aumentar a quantidade de atendimentos por dia e proporcionar melhor eficiência, sem perder a qualidade da aplicação de radiação”, conclui.

