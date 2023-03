Brasil possui 251,6 milhões de celulares ativos

Neste dia 10 de março o Brasil e o mundo comemoram o Dia do Telefone (celular)

A data criada nos Estados Unidos em 1876, tem o objetivo de marcar o primeiro registro de patente desse tipo de aparelho. Na ocasião, ele aconteceu pelo fonoaudiólogo Graham Bell, que estudava formas de transmissão de sons por meio de correntes elétricas.

Ao longo dos últimos 147 anos, o telefone se metamorfoseou de forma curiosa. Deixou de ser um acessório útil e passou a fazer parte da vida do ser humano, como se fosse uma extensão do seu corpo. E os celulares, não param de se atualizar criando novas versões e movimentando a economia. A título de ilustração, dados da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) mostram que, em janeiro, o Brasil tinha um total de 251,6 milhões de celulares no país.

De acordo com a Psicologia, o fato de conversarmos um com o outro – seja de forma física ou virtual – é tão importante para a nossa saúde física e mental como o sono, alimentação saudável, rotina de vida adequada, sonhos e planos de vida. Ainda mais quando estamos falando de pessoas queridas. Por essas e outras razões, o homem sempre procurou construir pontes e pensar em novas formas de comunicação, através do telefone.

Por conta disso, para celebrar os 147 dessa invenção que – literalmente – ganhou o mundo, preparamos um super infográfico sobre as principais mudanças que esse item sofreu ao longo dos anos.

Na era dos smartphones, acessórios dão personalidade aos gadgets

Quem não gosta de ficar horas e horas vendo a melhor capinha para o seu celular, não é mesmo? Hoje em dia existem diversas opções de modelos, com temáticas que variam desde cores, times, paisagens ou até mesmo memes, que deixam o aparelho com uma cara mais divertida, mais próxima da personalidade dos seus donos.

Além disso, hoje em dia também é possível investir em películas, anéis magnéticos, fones e uma série de outros itens que tornam um celular mais acessível. As opções de locais para compras desses itens são as mais variadas possíveis: podem variar de pequenos comércios de bairro, passando por grandes nomes do Varejo como Casas Bahia e Lojas Americanas, e-commerces e atacados online na internet e até redes sociais, via dicas de blogueiras.

