O Brasil (seleção brasileira) perdeu sua primeira partida na Copa do Mundo do Catar. Mesmo com o resultado, o time do técnico Tite enfrenta agora a Coréia do Sul, na próxima segunda-feira. A derrota foi com o time reserva escalado por Tite e o gol de Camarões (eliminado) saiu já nos acréscimos do segundo tempo.

O gol dos africanos foi anotado por Aboubakar, que acabou expulso logo em seguida por tirar a camisa para comemorar e receber o segundo cartão amarelo. O teste com o veterano Daniel Alves e os jogadores do Flamengo Pedro e Éverton Ribeiro não deu certo. O Brasil foi quase 20 ao gol de Camarões, mas falhou na hora do arremate final.