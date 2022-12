A oferta de produtos à base de plantas, e de locais que oferecem opções veganas em seus cardápios continua crescendo. Diferentes empresas e restaurantes estão se adaptando à demanda de consumidores que decidiram eliminar a carne de sua dieta, seja por questões de saúde, sustentabilidade ou compaixão pelos animais.

É o que demonstra o recente estudo realizado pela HappyCow (plataforma número 1 para descobrir a comida vegana no mundo, presente em mais de 180 países) e por Veganuary (organização internacional que convida a experimentar o veganismo a cada janeiro, com inscrições abertas gratuitamente para o desafio de janeiro de 2023).

Atualmente, a América Latina conta com mais de 9 mil locais com opções veganas e talvez você se surpreenda ao saber que o Brasil lidera o ranking de ofertas veganas do continente, com 32,4% do total; seguido pelo México, com 25,9%; Argentina com 10,6%; Colômbia com 10,1% e Chile com 8,4%, formando, assim, a lista dos 5 países mais vegan-friendly da região.

“Os países com maior oferta vegana na América Latina coincidem com o ranking dos países com mais participantes Veganuary, onde México, Argentina, Colômbia, Chile e Brasil estão posicionados no top 10. Por isso, fizemos este mapa dos países e cidades com mais opções para veganos junto com HappyCow, porque podemos ver como o aumento da demanda de pessoas que abriram mão de produtos de origem animal contribui para que restaurantes e diferentes empresas possam oferecer uma oferta cada vez maior”, comentou Mauricio Serrano, diretor de Veganuary na América Latina.

O Brasil se posiciona como o país com a maior oferta vegana. São mais de 2.900 locais com opções para quem segue uma alimentação baseada em vegetais. Da mesma forma, São Paulo lidera como a cidade mais vegan-friendly da região, com 573 alternativas. Diferentemente da tendência da maioria dos países da América Latina, no Brasil, a categoria delivery se posiciona em segundo lugar, atrás da categoria restaurante. Em relação às cidades, as que apresentam maior presença desse serviço são Rio de Janeiro e São Paulo.

“É incrível finalmente ver esse crescimento na América Latina. Alguns desses países sempre foram considerados extremamente difíceis para os veganos, mas hoje algumas empresas latino-americanas chegam a liderar o mundo em inovação, como a chilena NotCo”, disse Eric Brent, fundador da HappyCow.

Em relação às cidades latino-americanas com mais lugares com opção vegana, São Paulo, Buenos Aires e Cidade do México se posicionam nas primeiras colocações, seguidas por Santiago, Bogotá e Rio de Janeiro. Em relação às categorias, o México se posiciona como o país com maior número de restaurantes 100% veganos (447), seguido do Brasil e da Colômbia (418 e 120, respectivamente). Em relação à categoria de lojas veganas especializadas, o crescimento ainda é lento na região, liderado pelo Brasil, e com destaque a Chile, Argentina e México, posicionando esta categoria entre os 5 maiores negócios por país.

O estudo analisou a oferta vegetal da Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Uruguai, Paraguai, Peru, México e Venezuela, e considerou todos os dados fornecidos pelo aplicativo HappyCow, que categoriza os diferentes negócios — restaurantes, lojas de produtos naturais, lojas veganas, padarias, delivery, lanchonete, sorveteria e food truck, entre outros — em veganos, vegetarianos e com opção vegana.