O relatório “Fast Facts” divulgado este mês mostra que o Brasil continua liderando o ranking de ameaças de extorsão por e-mail, incluindo os de cunho sexual, levando em consideração os endereços de IP únicos. Outros dois países da América do Sul figuram na lista dos 10 principais disseminadores desse tipo de crime digital: Argentina e Peru.

A tendência de alta no número de ataques cibernéticos permaneceu em março, com o bloqueio total de 11,2 bilhões de ameaças, sendo 7 bilhões, 124 milhões por e-mail (63% das ameaças detectadas). Em 2021, a Trend Micro bloqueou 94,2 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos, um aumento de 42% em relação a 2020. Deste total, quase 70 bilhões de ameaças ocorreram via e-mail. A Trend Micro, líder mundial em soluções de cibersegurança, divulgou a análise do panorama mundial de ameaças cibernéticas de março de 2022, incluindo comparativo com meses anteriores.

Os Estados Unidos (31,2%) continuam sendo o principal alvo desse tipo de ataque, com a China (9,7%) em segundo lugar. O Reino Unido (6,1%) é o terceiro colocado seguido pelo Japão (5,5%) e Índia (5,1%)

Ransomware

Os ataques de ransomware dobraram em março, saltando de cerca de 1,2 milhão em fevereiro para quase 2,5 milhões, preocupando os analistas de segurança. As grandes empresas continuam sendo o alvo preferido dos atacantes, mas o Japão (20,6%) tomou o primeiro lugar dos Estados Unidos (13,1%). México (8,2%), Turquia (6,4%) e Índia (4,4%) também estão na mira dos cibercriminosos. Em 2021, foram identificados, ao todo, 14 milhões de ataques ransomware em todo o mundo.

Analisando a atividade das principais famílias de malware, o Emotet teve destaque em março, com vítimas em toda parte do mundo, liderando no Japão, Reino Unido e Itália, e ocupando a quarta posição nos EUA.

Os criminosos cibernéticos continuam selecionando cuidadosamente os alvos, para obter o maior ganho monetário possível realizando o menor número de ataques. Na comparação mensal, a indústria foi o setor mais alvejado em março, desbancando a área governamental. Saúde e educação também permanecem na lista prioritária, tendo o setor financeiro firme na quinta posição.

Covid-19

A Trend Micro continua monitorando as ameaças relacionadas ao tema Covid-19, usando como base as palavras-chave. Após o pico no segundo trimestre de 2021, foi notado um crescimento significativo em janeiro deste ano, com 959 mil registros. Porém, a partir daí, os ataques caíram significativamente, com 552 milhões de casos em fevereiro e cerca de 470 milhões em março.

A maior parte das ameaças relacionadas ao tema Covid-19 chega por e-mail (446 milhões), seguida pelas URLs maliciosas (quase 14 milhões). Ainda assim, a engenharia social, com e-mails e sites de phishing (9,8 milhões), é uma tática importante para os invasores. Não houve alteração no cenário de países mais atingidos, com a maior parte das ocorrências de março registradas nos Estados Unidos e na Alemanha.

O relatório “Fast Facts” é divulgado pela equipe de pesquisa da Trend Micro com atualizações mensais sobre o cenário de ameaças, tendo como base a solução Trend Micro Smart Protection Network (SPN), que analisa a infraestrutura de segurança de dados. Os dados coletados também contêm anaálises de pesquisadores da Trend Micro, da equipe do Zero Day Initiative (ZDI), da equipe de Threat Hunting, da equipe de Serviço Móvel de Reputação de Aplicativos (MARS) e da Smart Home Network (SHN).

Para mais detalhes do relatório, acesse AQUI.



Sobre a Trend Micro

A Trend Micro, líder global em cibersegurança, ajuda a tornar o mundo mais seguro quando o assunto é troca de informações digitais. Com décadas de experiência em segurança da informação, pesquisa global de ameaças e inovação contínua, a Trend Micro protege centenas de milhares de organizações e milhões de indivíduos com soluções para redes, dispositivos, sistemas em nuvem e endpoints. As plataformas da Trend Micro oferecem uma gama poderosa de técnicas avançadas de defesa contra ameaças otimizadas para ambientes Google, Microsoft e Amazon, possibilitando respostas mais rápidas e efetivas aos riscos cibernéticos. Com 7.000 colaboradores em 65 países, a Trend Micro permite que as organizações protejam e simplifiquem o seu mundo conectado.