O Brasil faz o melhor 1o tempo da Copa do Mundo até agora e garantiu a goleada pra cima da frágil Coréia por 4 a 1. O time do técnico Tite ainda não havia marcado gols no primeiro tempo e agora marcou gols com Vinícius Jr., Neymar (pênalti), Richarlison e Paquetá. A partida vale pelas oitavas de final do mundial do Catar.

No segundo tempo, Tite poupou boa parte dos jogadores e o Brasil tirou o pé. A Coréia marcou seu gol de honra com Park e deixa a Copa.

Já pelas quartas-de-final, o Brasil joga na próxima sexta-feira na hora do almoço contra a Croácia, que eliminou o Japão em jogo que terminou na disputa por pênaltis (empate 1-1 no tempo normal e prorrogação).