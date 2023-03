Brasil ganha 1a franquia fast food de feijoada

Brasil- Feijoada combina com fast food?

Atualmente, aliar saúde, conveniência e praticidade na rotina alimentar é um dos maiores desafios dos brasileiros. Diversas pesquisas de tendências de comportamento e consumo revelam um crescente interesse do consumidor por alimentos que sejam, ao mesmo tempo, práticos e nutritivos. Um estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) confirma a tendência, revelando que 80% dos brasileiros buscam por uma alimentação saudável. Por outro lado, pesquisa recente da consultoria Kantar registrou um aumento de consumo dos lanches e queda no consumo de refeições completas, tendo em vista que é preciso desembolsar, em média, mais de R$ 40 para se alimentar fora de casa.

Uma novidade que nasceu em Curitiba chega para mudar esse cenário. Trata-se da Bean Go!, uma rede de franquias de foods to go (comidas para levar, em tradução livre), que disponibiliza refeições prontas à base de feijão, sem conservantes e aditivos químicos, com o característico sabor e know-how da indústria paranaense Caldo Bom Alimentos.

O grupo possui mais de 50 anos de história no segmento alimentício e atua, hoje, em 483 cidades de 12 estados brasileiros com mais de 150 produtos no portfólio. A gigante do ramo anunciou em 2022 e inaugurou oficialmente em 2023, uma rede de franquias de alimentos à base do feijão to go, com investimento de R$ 5 milhões, referente a desenvolvimento, análise e estudo de produtos, linha específica de maquinários, consultorias e primeira loja teste. Neste valor não está contemplada a infraestrutura das unidades de produção da Caldo Bom, que já estava em pleno funcionamento.

Variedade nutritiva

A Bean Go! oferece 14 combinações de pratos à base de feijão, servidos em copos com ingredientes de alto teor nutritivo. As criações do chef Junior Corbari são servidas em porções de 470 gramas e variam entre feijoada completa tradicional e versão vegana, além de dobradinha, mix de grãos e pratos inspirados na gastronomia americana, indiana, mexicana e italiana – sempre com o feijão como estrela principal. O cardápio do restaurante também inclui caldinho, ovos mexidos, porção de torresmo e seis opções de sobremesas.

“Desde 1971, nós trabalhamos com o comércio e beneficiamento de cereais. O feijão é o alicerce da empresa há 52 anos. O projeto da Bean Go! nasceu para resgatar o sabor da comida da avó e daquele prato da infância. Todos pensam no arroz e feijão como um alimento afetivo que sacia e agrada. Sabemos que a oferta e a procura por comidas práticas e saudáveis têm crescido cada vez mais. As opções de fast food que encontramos são caras e não muito saudáveis. Por isso, resolvemos lançar um fast food real, que não fosse junk food. Percebemos essa brecha no mercado e aproveitamos a nossa expertise nesse ramo para lançar a primeira rede de franquias do país de pratos à base de feijão”, descreve o CEO do Grupo Caldo Bom, Alexandre Stival.

“A brincadeira com o nome do novo empreendimento – Bean Go! – é realmente para representar o “feijão que vai”. Afinal, os pratos podem ser consumidos em casa, no escritório, na empresa, no carro, na calçada, na praça, na praia, no aeroporto, etc. Basta pedir pelo aplicativo de delivery ou ir até a loja e, em pouco tempo, é possível ter um saboroso e bem servido prato de feijão na sua mão. Intencionalmente, optamos pelo nome do projeto em inglês, porque acreditamos e queremos que esse prato brasileiríssimo atravesse fronteiras. Sem contar que é de fácil pronúncia e se relaciona com a palavra bingo, que nos traz um sentimento de conquista”, complementa

Novos negócios: tendências para o mercado de franquias

O mercado brasileiro de franquias vislumbra uma tendência significativa de crescimento. A Associação Brasileira de Franchising (ABF) revelou em seu último estudo que foi registrado um excelente desempenho em 2022 e o setor continua em ascensão. E um dos segmentos que mais crescem é o da alimentação, especialmente os restaurantes e food trucks. A vitalidade desse setor tem estreita relação com o fato de as pessoas optarem por refeições cada vez mais rápidas, práticas, saborosas e ao ar livre.

Dados da ABF reforçam esse crescimento: o food service acumulou R$ 35,7 bilhões em faturamento nos primeiros trimestres do ano passado. Outra parcela importante deste segmento que registra excelente desempenho é o serviço de entrega de alimentação (delivery). A praticidade e a comodidade de pedir comida por aplicativo, pagar e receber em casa são atributos que turbinam o setor alimentício.

“Hoje, a taxa de franquia das nossas primeiras lojas é de aproximadamente R$ 25 mil, sem cobrança de royalties. Nossa projeção de payback para o franqueado é de 18 a 24 meses, com rentabilidade média de 20%. Após a assinatura do contrato, é possível iniciar a operação em até 90 dias”, detalha Stival. Atualmente, a Bean Go! possui duas unidades, uma em Curitiba e outra em Ponta Grossa, e está formalizando a abertura de mais cinco lojas no estado.

“O sistema é similar ao das cafeterias to go, com infraestrutura enxuta e baixo investimento. Esse modelo se mostra cada vez mais assertivo, visto que requer pouca mão de obra, tem custo operacional baixo, espaço físico pequeno e desperdício zero. É muito prático, funcional e inovador”, complementa o CEO.

Prato secular com preparo inovador: é o fim da panela da pressão

Para viabilizar o projeto da Bean Go!, foi posto em prática o que há de mais moderno e inovador em relação ao processo de cocção elétrico. Todos os pratos são produzidos e cozidos a vapor, mantendo a qualidade, a saudabilidade e a segurança alimentar. Os alimentos não contêm conservantes e todas as propriedades nutricionais são preservadas.

“O processo é surpreendente: os produtos são pré-cozidos e esterilizados na embalagem, por meio de processamento térmico, no qual são controlados os parâmetros de tempo e temperatura. O cuidadoso processo de produção garante a preservação das características nutricionais dos produtos. Como o cozimento ocorre dentro da embalagem unitária e todos os produtos são esterilizados, não há necessidade de mantê-los sob refrigeração. Portanto, a estocagem é feita em temperatura ambiente”, detalha a engenheira de alimentos da Caldo Bom, Aline Cosmo.

Sem cozinha industrial, as unidades da Bean Go! possuem maquinário inovador, com vaporizadores importados que aquecem o produto e destacam as propriedades sensoriais, como aroma, textura, temperatura e sabor. As lojas têm espaços a partir de 8 m² e cabem perfeitamente em quiosques, food trucks e outros espaços reduzidos, já que não utilizam fogão, fritadeiras, fornos, chapas, geladeiras ou freezers.

A embalagem em formato de copo é feita em material específico para contato com alimentos e, por possuir dupla camada, mantém a temperatura do produto por mais tempo e não transfere o calor. Assim, o cliente consegue segurar o recipiente sem se queimar. “Temos rigorosa política interna de zero desperdício de alimentos. O arroz, o macarrão e o torresmo, por exemplo, são feitos aos poucos, conforme as demandas, para manter a qualidade e a segurança dos produtos”, acrescenta a engenheira.

A Bean Go! possibilita que os clientes acompanhem todo o processo de preparo dos pratos, uma vez que a unidade é aberta e envidraçada. A unidade física está localizada na Praça Gen. Osório, 145, no Centro de Curitiba, e também atende via iFood e Rappi. De acordo com o planejamento estratégico da companhia, neste ano, devem ser inauguradas 100 unidades da rede to go.

SERVIÇO:

Bean Go! unidade Curitiba

Endereço: Praça Gen. Osório, 145 – Centro

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 21h, sábado, das 11h às 17h

Instagram: @beangobrasil

Site: www.beangobrasil.com.br