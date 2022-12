A esperança pelo tão sonhado hexacampeonato do Brasil está mais viva do que nunca. Após grande atuação contra a Coreia do Sul, restam apenas 2 confrontos para chegar à grande final da Copa. E o primeiro deles acontece nesta sexta-feira (09) às 12h no Estádio Cidade da Educação, onde a Seleção Brasileira enfrenta a Croácia pelas quartas de final.

De acordo com análise da Betfair, o Brasil entra em campo como amplo favorito com 84% (1.13) de chances de classificação. Já a cotação de vitória dos croatas é bem menor, apenas 16% de probabilidade implícita para avançar de fase.

O vencedor do confronto entre Brasil e Croácia jogará a semifinal na terça-feira (13) às 16h no Estádio Lusail contra o vencedor de Argentina x Holanda.

Brasileiros apostam em Richarlison como Chuteira de Ouro

O principal nome da Seleção Canarinha nesta Copa tem sido Richarlison e os apostadores brasileiros sabem disso. Após marcar 3 gols, o atacante do Tottenham é o jogador mais apostado no site da Betfair para ser o artilheiro da competição, com 22% do total geral de apostas no Brasil. Mbappé é o segundo com 14% e Neymar o terceiro com 13%.

Já no mercado mundial, o candidato favorito à Chuteira de Ouro é o inglês Harry Kane, com 21% do volume global de apostas. Messi é o segundo com 19% e Mbappé o terceiro com 12%; Richarlison aparece em quinto lugar, com 9%.

No entanto, o volume de apostas e as chances de artilharia podem aumentar para o brasileiro após o confronto com a Croácia. O jogador tem 42% de chances de marcar novamente, segundo análise da Betfair – com um odd de 2.4. Isso significa que para real apostado, o torcedor recebe R$2,40 caso Richarlison realmente balance as redes ao menos uma vez.

Partida deve ser definida ainda em tempo normal

Embora a Croácia seja a atual vice-campeã da competição, o levantamento da Betfair prevê um grande favoritismo brasileiro no confronto e indica que o jogo não deva se prorrogar ou ir aos pênaltis. Para os especialistas da Betfair, o resultado mais provável (17%) é uma vitória do Brasil por 2 a 0 em tempo normal (odd de 6.0)

A probabilidade da Seleção Brasileira vencer em tempo normal também é alta independentemente do resultado: são 70% (odd 1.34) de chances da partida terminar com a classificação brasileira durante os 90 minutos, contra 10% (odd de 9.0) da Croácia e 20% (odd de 4.75) de empate, o que levaria o jogo para a prorrogação.

Caso o Brasil vença o primeiro tempo, a Betfair indica ser muito difícil uma virada croata na segunda fase, com probabilidade de 1,3% (odd de 75.0).

Brasil é o favorito no mercado de apostas para chegar à final e ser campeão

A análise da Betfair também mostra a confiança dos apostadores no título da seleção de Tite em 2022. Tanto no mercado brasileiro de apostas, quanto no global, o Brasil aparece como favorito e mais provável opção de seleção para chegar à final e vencer o campeonato, seja em uma possível partida contra a França, Portugal ou Inglaterra.

O TOP 4 mais provável é: Brasil em primeiro lugar, França em segundo, Argentina em terceiro e Portugal em quarto – o que significa que o Brasil venceria os argentinos em uma provável semifinal.

Veja a relação de volume de apostas para a seleção favorita a ser campeã no Brasil e no mundo na tabela abaixo: