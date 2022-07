A Avenida Brasil recebe neste domingo (17) o Aulão da Paz, promovido pelo Festival da Arte Capoeira com Mestre Cobra e participação especial do mestrando Morceguinho, ambos do Rio de Janeiro. O evento é organizado pelo Mestre Pernilongo e Professor Job, e começa às 9h30 na altura no número 1.700.

A atividade tem apoio da Secretaria de Cultura e Turismo e é uma opção de lazer para o fim de semana, como explicou a secretária da pasta, Marcia Gonzaga Faria. “A capoeira reúne elementos da formação histórica do povo brasileiro, com a dança e a música específicas, e esta aula é aberta a todos”, declarou.

O evento tem a supervisão do Mestre Camisa, coordenação do Mestre Cobra e Mestrando Mobília e não é preciso ter experiência para participar.