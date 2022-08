De acordo com a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística), roubo de transportes de carga no Brasil aumentou para 14.400 casos, somente no ano passado, com 82% deles na região sudeste. Juntamente com esse aumento, a segurança tornou-se uma preocupação, pois a procura por seguro para transporte de carga cresceu 23,5% em 2021 em relação ao ano anterior, segundo dados do Susep (Superintendência de Seguros Privados). Esse cenário afeta e traz prejuízo financeiro, que pode chegar a R$ 1,27 bilhão, por isso, a procura pelo seguro está crescente.

Devido a elevação da procura por seguro de transportes, para pautas relacionadas ao assunto sugerimos entrevista com o especialista e Head de Seguros e Benefícios da WIT Insurance, Eduardo Ramirez.

Sobre Eduardo Ramirez | Head de Seguros e Benefícios da WIT Insurance

Economista pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, com MBA em Marketing Management na ESPM e Marketing pela Universidade de São Paulo – USP, também com passagens pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e UC Berkeley.

Foi o primeiro trainee do Unibanco a ser promovido a gerente geral em apenas um ano, e também assumiu posições de liderança na CCR e TRR Corretora de Seguros, da qual também foi sócio. Fundou a EMF Insurance Corretora de Seguros.

Sobre a WIT – Wealth, Investments & Trust

A WIT – Wealth, Investments & Trust é uma empresa especialista na gestão de patrimônio para pessoas, grupos familiares e empresas, atuando nas áreas de câmbio e remessas internacionais; assessoria de investimentos; seguros e benefícios; ativos imobiliários; consultoria patrimonial; e serviços financeiros. A WIT tem escritórios em Curitiba (PR), São Paulo e nos principais centros econômicos do interior paulista: Campinas, São João da Boa Vista, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba e Votuporanga. Conta com uma equipe de mais de 200 profissionais que agregam valor ao seu patrimônio para que você valorize o melhor da vida.