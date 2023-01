O Brasil passa a ter um reforço no sinal de internet 4G/5G

com a chegada da antena RouDem (FWA) ao país. Combinação de antena outdoor e roteador 4G/5G, roteador WiFi, ela é responsável por captar sinal de 4G/5G em até 25 quilômetros na versão terrestre, facilitando a conectividade em locais mais afastados, como áreas rurais. Na versão marítima, o alcance é de até 80km podendo ser usada em navios, barcos, ilhas e estações de petróleo. A WebSIA, empresa especializada em tecnologias inovadoras para mídia e comunicação, foi selecionada pela fornecedora de internet dinamarquesa MiWire para ser a representante oficial da solução no país, e também será responsável pelo suporte de 1º e 2º nível e por fornecer treinamento e monitoramento das antenas no Brasil.

A RouDem , solução desenvolvida e patenteada pela Miwire, pode fornecer até 10 vezes mais velocidade de internet (de 600 acima 900mbs) em áreas com fraca cobertura móvel, já que sua antena outdoor direcional giratória encontra automaticamente o melhor sinal, garantindo uma conexão de internet rápida e estável. Simples de instalar, pode ser montada como uma solução definitiva em escolas, escritórios, galpões, casas ou como uma solução móvel para a vida no campo. A antena outdoor funciona através de eSIM (chip virtual) multi operadoras. Ela é à prova de poeira, umidade e água, com componentes internos protegidos e resistentes às variações de temperatura. Além disso, seu sistema dispõe de uma bateria integrada para até 10 horas de operação.

A MiWire acredita que os esforços para melhorar os problemas de conectividade são cruciais, conduzindo a mudanças positivas nas indústrias e trazendo oportunidades socioeconômicas. “No mundo de hoje não vivemos sem água, eletricidade e, claro, internet. Por isso, estamos muito felizes em trazer ao mercado brasileiro, oficialmente, essa tecnologia pioneira da MiWire”, afirma Rodrigo Leme Santos, Vice-Presidente de Inovação e Tecnologia da WebSIA.

Segundo o executivo, a antena RouDem melhora o sinal 4G e a qualidade de vida das pessoas, proporcionando novas oportunidades, além de acelerar o acesso ao 5G. “Por meio dessa parceria, queremos colaborar ativamente com a ampliação do acesso à internet, à educação, e à capacitação para todo o país. Temos o conhecimento e pessoas capazes para dar suporte a esse objetivo”, conclui Jesper Rhode, Diretor da MiWire.

Sobre a WebSIA

Fundada em 2011, a WebSIA é um e-Marketplace de soluções inovadoras que reduzem custos, otimizam processos e geram novas receitas. Trata-se de uma oferta disruptiva construída sob medida para cada corporação a partir da integração entre diversas plataformas do mercado. O DNA da inovação, uma marca da equipe WebSIA, faz com que a empresa amplie constantemente os fornecedores integrados ao seu e-Marketplace. Em 2016, a WebSIA foi pioneira na distribuição do Zoom Video Communications no mercado brasileiro. Em 2022, anunciou uma parceria oficial e exclusiva com a Vimeo no Brasil. Atuando também como distribuidora, a WebSIA possui um ecossistema de canais que leva a inteligência WebSIA a todas as regiões e verticais do Brasil e do mundo. A companhia investe em programas de treinamento e certificação de seus profissionais de maneira contínua.

Sobre a Miwire

A MiWire é uma empresa dinamarquesa cuja missão é oferecer melhor conectividade a Internet através das redes 4G e 5G. A empresa desenvolveu e possui patentes para tecnologias inéditas para oferecer instalação e operação com simplicidade tipo “plug and play” de roteadores com antenas e transmissores de alto desempenho. A MiWire recebeu prêmios de engenharia pela sua tecnologia, que combina antenas direcionais com algoritmos que se adaptam para melhor conectar-se às redes de transmissão de dados. O portfólio de produtos da MiWire conta com uma seleção de roteadores para uso terrestre e para uso marítimo. A MiWire tem como valor principal a facilitação da conectividade de seus clientes a Internet, permitindo que a instalação de seus equipamentos possa ser feita em regiões remotas sem necessidade de técnicos especializados.

