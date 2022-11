Acessibilidade e rapidez são duas palavras do dicionário que definem bem o significado da palavra internet. De educação à trabalho, economia e entretenimento, tudo o que se procura na net, se acha. Tendo em mente que cada vez mais brasileiros estão garantindo o uso desse serviço, a plataforma CUPONATION compilou dados sobre a performance da internet no Brasil.

O banco internacional de dados Statista fez um estudo recentemente com pouco mais de 21 mil entrevistados para saber sobre a frequência de uso da internet no nosso território, registrando que cerca de 94% desses acessos, independente da finalidade, são realizados diariamente. Menos de 1% dos brasileiros passam o mês inteiro sem fazer o acesso.

A taxa de penetração por idade da população brasileira não impressiona: os adolescentes e jovens adultos são os que mais usam a net, somando 94% da faixa etária. Adultos e pré-adolescentes garantem o primeiro e segundo lugares da lista, totalizando 91% e 90%, nesta ordem, conforme um segundo levantamento do banco de dados. Confira ambas as pesquisas completas no infográfico do CUPONATION.

Vale lembrar que o TIC Domicílios, pesquisa anual divulgada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, 82% das residências brasileiras já possuem acesso à Internet em 2022. A porcentagem representa um aumento de quase 10% entre 2019 e 2021.