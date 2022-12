Embalada após vencer a Alemanha e Espanha na fase de grupos, o Japão enfrenta a Croácia às 12h desta segunda (05) pelas oitavas-de-final da Copa. Porém, especialistas em probabilidade da Betfair mostram que os japoneses continuam como “azarões”. Segundo análise da casa de apostas, a Croácia é a favorita para se classificar, com 63% de chances implícitas.

Já a Seleção Brasileira entra em campo contra a Coreia do Sul após perder para Camarões e a combinação de resultados colocar os asiáticos na segunda colocação do grupo H. De acordo com a Betfair, o Brasil tem 88% de chances de avançar às quartas, onde provavelmente enfrentará a Croácia.

Confira as principais probabilidades e cotações para os jogos desta segunda (05).

Japão X Croácia

Às 12h, a seleção japonesa entra em campo contra a vice-campeã de 2018 no estádio 974. De acordo com análise da Betfair, a Croácia é favorita para se classificar com 63% de chances de vitória, contra 37% do Japão.

– Japão avança: 2.55

– Croácia avança: 1.5

– O croata Marko Livaja é o jogador com maior probabilidade de marcar um gol a qualquer momento, com 33% de chances (odd de 3.0).

– A probabilidade do jogo terminar empatado e ser definido nos pênaltis é de 20% (odd de 5.0)

Brasil X Coreia do Sul

Às 16h, o Brasil enfrenta a Coreia do Sul no estádio al-Janoub. De acordo com análise da Betfair, a Seleção Brasileira é favorita para se classificar com 88% de chances de avançar à próxima fase, contra 12% da Coreia do Sul.

– Brasil avança: 1.07

– Uruguai avança: 8.0

– Artilheiro do Brasil na competição, Richarlison tem 44% de marcar um gol novamente (odd de 2.3)

– A probabilidade do jogo terminar empatado e ser definido nos pênaltis é de 10% (odd de 10.0)

