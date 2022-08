Ao analisar o fluxo de milionários no ano de 2022, o Brasil é o 6º país com a pior posição do ranking, com uma perda de -2.500 milionários.

É o que revela um estudo da plataforma de descontos CupomValido.com.br, com dados da Statista e Henley Global sobre a imigração de milionários no mundo.

O fluxo de migração de milionários entre países, é um excelente barômetro para medir a saúde de uma economia.

Por possuir extrema mobilidade, os indivíduos com este nível de patrimônio conseguem escolher os melhores países, e imigrar com maior facilidade.

O baixo nível de criminalidade, impostos competitivos, oportunidade de atrair negócios e robustez econômica, são alguns dos fatores para a escolha de um país.

Os países que mais ganham milionários

Os Emirados Árabes Unidos, é o país que mais atraí milionários no mundo. Antes da pandemia, o país atraia uma média de 1.000 milionários por ano. Porém, neste ano de 2022, o país atrair aproximadamente 4.000 milionários.

Alguns dos principais fatores que fazem com que os indivíduos se mudam para os Emirados Árabes Unidos, são: forte economia, desconto nos impostos, mercado crescente em vários importantes setores, como o imobiliário, petrolífero e turístico.

Em segundo lugar, está a Austrália, com um aumento de 3.500 milionário no ano. Um fator de destaque que atraí muitos milionários para a Austrália, é o sistema de saúde de primeira classe.

Por fim, Singapura fica em terceiro lugar, com um fluxo positivo de 2.800 milionários, e se destaca como o país da Ásia que mais atrai milionários.

Os que mais perdem

Com o temor das consequências da guerra, a Rússia é o país que perde milionários em 2022. O país tem uma perda de -15.000 milionários, o que representa uma queda de 15% do total de milionários no país.

A China e a Índia ficam em segundo e terceiro lugar, com uma perda de -10.000 e -8.000 milionários, respectivamente. Pelas diversas ondas de protestos, Hong Kong fica em quarto lugar, com uma perda de -3.000 milionários.

A Ucrânia fica em quinto lugar, com uma perda de -2.800 milionário, o que representa uma queda bem significativa de -42% do total de milionários no país.

Logo após a Ucrânia, está o Brasil, com uma perda de -2.500 milionários em 2022. Este valor representa uma queda de -2% do total de milionários no país. Os principais países destinos dos brasileiros milionários são Estados Unidos e a Europa (especialmente Portugal).

Fonte: Statista, CupomValido.com.br, Henley Global