Aumento de gastos e poder de compra local são os grandes desafios que cada população enfrenta anualmente, principalmente quando se trata do Brasil, país de grandes cidades. Tendo isso em mente, a plataforma de descontos online cuponation levantou o custo de vida do nosso território e do mundo. A cada ano que passa, a população mundial espera viver de forma confortável e econômica, mas o tanto de gasto para se viver em algumas cidades são considerados absurdos comparados com o salário oferecido.

A companhia internacional de dados Numbeo divulgou recentemente que pelo menos 10 cidades do Brasil passam por essa situação. A pesquisa foi realizada na primeira semana do ano e intitulada “Custo de Vida 2023”. O estudo tem como base o valor dos aluguéis, dos mantimentos em supermercados e feiras, de comidas em restaurantes e o poder de compra local, e aponta que São Paulo está em 5° lugar e é a região brasileira com o custo de vida mais caro da América Latina, sendo 41.2. O poder de compra local fica em 26.

O Rio de Janeiro aparece logo em seguida, marcando porcentagens altas, principalmente com o índice de alimentos em supermercados que chega a 30.8- sendo que o poder de compra do estado é de pouco mais de 23.

A dica também é válida para os territórios que possuem índice de restaurantes altos – mas Recife, com o menor índice, também consegue o desconto. Confira todas as cidades que aparecem no ranking e seus índices no infográfico do CUPONATION.

Montevidéu, no Uruguai, tem o índice de compra mais caro da América do Sul, com quase 60. Santiago, no Chile, fica na segunda posição e Georgetown, na Guiana, aparece em terceiro, ambos com pouco mais de 46.

