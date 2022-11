O crescimento na demanda por serviços de entrega (delivery) e por transporte individual por aplicativos, criou uma classe de trabalhadores que rodam todos os dias pelas ruas das cidades do Brasil. O número de brasileiros que trabalham nesta modalidade cresceu 979,8% entre 2016 e 2021, segundo pesquisa realizada pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

Atualmente, pelo menos 1,5 milhão de brasileiros têm como fonte de renda, o transporte de passageiros por aplicativos, aponta o IPEA. Em paralelo, a UBER declarou ter gerado valor de R$ 36 bilhões para a economia brasileira em 2021, de acordo com relatório da consultoria britânica Public First, encomendado pela empresa.

Apesar de tantas oportunidades para quem quer ingressar nesse mercado, os juros altos e o crédito reduzido podem ser um problema para os profissionais que precisam de um ativo (carro ou moto) para trabalhar. Trazendo soluções arrojadas e inovadoras, a startup HUNTER, gestora de frota de veículos para motoristas de aplicativos, vem revolucionando o segmento de locação para esses profissionais, desde 2019, quando foi fundada por quatro empresários, de DNA 100% brasileiro.

Para garantir um crescimento rápido, contínuo e sustentável no aumento da sua frota e assim, poder atender com mais agilidade a fila de motoristas cadastrados, que não para de crescer, a HUNTER admite ainda o ingresso de investidores, que podem participar do negócio, agregando seus carros ou com recursos próprios, que são direcionados para a aquisição de mais veículos, garantindo um retorno recorrente e diferenciado aos seus investidores.

Através de uma operação qualificada e integrativa, a startup propõe a abertura de novas portas para o futuro da mobilidade urbana e para a liberdade financeira daqueles que se juntarem ao seu movimento.