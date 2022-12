As eleições de outubro deixaram o Brasil com apenas 12 partidos capazes de ter fundo eleitoral e se organizar mais fortemente para 2024. Os maiores partidos seguirão sendo PT (Lula) e PL (Bolsonaro), mas ainda restam dúvidas se acontecerão novas fusões ao longo de 2023 ou mesmo em 2024. Ainda este ano, o Podemos vai selar a união com o PSC (que ficou fora da cláusula).

PSDB- Alguns agentes políticos dão como certa a ida de PSDB/Cidadania para de outro partido- Podemos e MDB são hoje os mais cotados para ‘abraçar’ tucanos, que perderam o governo de São Paulo e fizeram menos de 20 deputados federais.

ESQUERDA E DIREITA- A nova composição partidária do país deve apresentar um cenário com 4 partidos de esquerda (PT, PDT, PSB e Rede/Psol), 3 ou 4 de centro (MDB, Podemos, PSD e PSDB) e 3 ou 4 de direita (Republicanos, PL, PP e União Brasil).