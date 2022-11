do Yahoo.Br- Na tarde desta segunda-feira (14), o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou mais nomes que irão compor as equipes técnicas de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Alckmin anunciou os chamados ‘grupos de transição’ de cinco áreas: Cidades, educação, esporte, infraestrutura e juventude. Guilherme Boulos (deputado federal eleito por São Paulo), Márcio França (ex-governador de São Paulo Márcio) e João Campos (prefeito de Recife) são os nomes de destaque do primeiro grupo.

Na área de esportes, os nomes de Raí (ex-jogador do São Paulo e da Seleção Brasileira) e Ana Moser (ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica) são os mais famosos. Na Educação, Henrique Paim (ex-ministro da Educação), Maria Alice Setubal, (presidente do Conselho Consultivo da Fundação Tide Setubal e herdeira do Itaú) e Priscila Cruz (presidente executiva do Todos Pela Educação) são os destaques.

Confira, na íntegra, os nomes que integram os grupos de transição anunciados nesta segunda:

Cidades e Habitação

Guilherme Boulos, deputado federal eleito (PSOL);

Márcio França (PSB), ex-governador de São Paulo;

João Campos, prefeito de Recife;

Ermínia Maricato, arquiteta e urbanista;

Evanise Lopes Rodrigues, mestre em urbanismo;

Geraldo Magela, ex-deputado federal;

Inês Magalhães, ex-ministra das Cidades;

Educação

Henrique Paim, ex-ministro da Educação;

Maria Alice Setubal, presidente do Conselho Consultivo da Fundação Tide Setubal;

Priscila Cruz, presidente executiva do Todos Pela Educação;

Andressa Pellanda, coordenadora da Campanha pelo Direito à Educação;

Alexandre Schneider, ex-secretário municipal de Educação de São Paulo;

Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE);

Macaé Evaristo, deputada federal eleita por MG;

Paulo Gabriel, ex-reitor da UFRB;

Ricardo Marcelo Fonseca, presidente da Andifes;

Rosa Neide

Teresa Leitão

Claudio Alex, presidente Conif;

Binho Marques, ex-governador do Acre;

Esporte

Ana Moser

Raí Souza de Oliveira

Nádia Campeão

Isabel salgado

Marta Sobral

Edinho Silva

José Luís Ferraresi

Mizael Conrado

Verônica Silva Hipólito

Infraestrutura

Paulo Pimenta

Fernanda Batista

Miriam Belchior

Alexandre Silveira

Gabriel Galipolo

Maurício Muniz

Vinicius Marques

Marcos Cavalcante

Juventude