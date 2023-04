O Município de Santa Bárbara d’Oeste informa sobre ações adotadas para o reforço da segurança em escolas da rede municipal de ensino.

Desde o fim de março, data da ocorrência do ataque em São Paulo, a Administração Municipal intensificou ações que visam a proteção de alunos e profissionais da Educação. Reuniões com a Polícia Militar e Guarda Municipal foram realizadas desde então para a adoção de um plano de ação que visa ampliar a segurança.

Em razão do ocorrido em Blumenau, na terça-feira passada (4), o prefeito Rafael Piovezan reuniu no mesmo dia diversos setores da Administração Municipal para ampliar ainda mais tais medidas.

Desde quinta-feira passada (6), a Guarda Municipal intensificou as visitas a todas as unidades, orientando dirigentes sobre medidas de segurança e abordagem de eventual suspeito. Tais visitas seguem diariamente.

Todas as unidades escolares receberão vistoria da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil para elaboração de laudos que apontarão possíveis ações destinadas à segurança, com realização de obras, instalação de equipamentos e outras medidas necessárias.

Haverá também a revisão de protocolos que tratam do assunto dentro da rede municipal de ensino. Profissionais da Educação passarão por treinamento e capacitação, inclusive para a utilização do botão do pânico, já em implantação.

Vale ressaltar que escolas municipais possuem sistema de alarme e há ainda um sistema de videomonitoramento por câmeras e totens de segurança.

A Vigilância 24 horas já é realidade em algumas unidades da rede municipal de ensino. Por ação da Administração Municipal, uma nova contratação será realizada ampliando este sistema para todas as escolas, mantendo vigilantes durante todo o período em que as crianças estejam em atividades.

O Município ressalta ainda que mais 22 pontos com câmeras inteligentes serão instalados, ampliando o sistema de videomonitoramento, que supera 300 câmeras espalhadas pela cidade.

Este é um trabalho em conjunto de todos nós – Poder Público e sociedade. O Município de Santa Bárbara d’Oeste salienta ainda que é de extrema importância a participação ativa dos pais e responsáveis no dia a dia com os seus filhos.