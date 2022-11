Deixo aqui minha indignação com a População do Bairro Antônio ZANAGA.Regional do ZANAGA juntamente com a Prefeitura de Americana prefeito Chico Sardelli vereador Juninho Dias Paulo Eduardo Dias Junior Juninho Dias II e Gama municipal está fazendo o impossível pra deixar o Bosque das Nascentes digno de um local para passeio, divertimento e entretenimento para as famílias, mas infelizmente o vandalismo na nossa região está demais.