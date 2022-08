Médico e cirurgião plástico, Dr. Thiago Marra foi homenageado em um ato solene no Plenário da Câmara dos Vereadores de São Paulo pelo reconhecimento e gratidão pelos serviços prestados à sociedade na área da saúde de uma forma geral e em especial na área da cirurgia plástica, buscando sempre a luta pela popularização e acessibilidade. Isso se deu através de inúmeras iniciativas do Dr. Thiago, como a criação da ABRAPROS (Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde), onde Marra é presidente e fundador. Pela militância na causa da modernização de leis para a equiparação de funções e qualificação através das especializações e pós-graduação a todos os profissionais de saúde, fisioterapeuta, enfermeiro, médico, dentista, biomédico, qualificação em especialidade estética estendida para as todas as profissões, sem manter uma reserva mínima de mercado, assim promovendo o Turismo Internacional da Estética. Na ampliação de igualdades sociais através do apoio e referência do público LGBTQIA+ que contribui na adequação corporal de pessoas transgênero, inclusive, nas filas do SUS.

Em seu discurso no Plenário, o Dr. Thiago mostrou a importância da acessibilidade de toda a sociedade civil organizada às cirurgias, e ainda reiterou a importância da Cannabis para fins terapêuticos, dado pelo mesmo princípio da acessibilidade, trazendo assim a regulamentação e modernização da lei em vigor. Isso porque apesar do avanço nas pesquisas, outras etapas da regulamentação do uso seguem travadas no Congresso, prejudicando inúmeros pacientes que precisam do remédio.

A matéria-prima importada da Cannabis tem um custo muito alto. Apenas 30 ml do Canabidiol Prati-Donaduzzi (200 mg/ml), aprovado pela Anvisa, por exemplo, pode chegar a custar R$2,6 mil. O primeiro ponto a tratar nesse caso seria a regulamentação do plantio em território nacional, melhorando os custos e a agilidade para começar o tratamento.

Outro ponto importante seria a quantidade de profissionais capacitados para diagnóstico e prescrição do medicamento. De janeiro a 11 de novembro, a Anvisa (Agência Nacional de Saúde) recebeu 33.793 pedidos para importar medicamentos à base de cannabis, superando as 19.120 solicitações registradas em todo o ano de 2020. Já segundo a Anvisa, hoje são 2.100 prescritores, totalizando um crescimento de 554,2% comparado ao início da liberação em 2015, ou seja, de 502.475 médicos atuantes no Brasil, o número representa apenas 0,42% para suprir a demanda.

A grande demanda e o alto custo são fatores decisivos para os entraves nos medicamentos derivados da cannabis no Brasil. Para que isso se torne mais acessível é necessário a especialização dos profissionais de medicina e acima de tudo, que o congresso se movimente. O Projeto de Lei 399/15, que libera o cultivo da maconha para fins medicinais, teve parecer favorável no Congresso, mas ainda se mantém estagnado.

Casos como Epilepsia, TEA – Autismo, ansiedade, Parkinson, Alzheimer , Câncer, fibromialgia, esclerose múltipla, distúrbios do sono, dor crônica, depressão, paralisia cerebral e enxaqueca são algumas das inúmeras doenças que podem ser amenizadas , gerando uma melhora substancial da qualidade de vida nos pacientes.

O assunto que precede em todas as causas que o Dr. Thiago Marra se coloca à frente, é a extrema importância da acessibilidade de todas as pessoas aos mais diversos setores da saúde, seja pelas cirurgias plásticas, medicamentos, profissionais bem qualificados e capacitados e hospitais preparados para receber bem qualquer paciente.

Diretamente ligado a isso, Dr. Thiago promove inúmeros projetos que visam a melhoria nesses casos, como em 2021, realizando gratuitamente o sonho de um homem Trans, que estava há 5 anos na fila do Sistema Único de Saúde (SUS), aguardando uma mastectomia. Posteriormente iniciou a campanha destinada aos médicos brasileiros: “Adote um Paciente e coloque a fila do SUS para andar”. Afinal, o SUS nunca dará conta de absorver todos os casos cirúrgicos em espera e um dos grandes motivos é a baixa quantidade de profissionais bem treinados e capacitados,

O Brasil, como referência no setor de saúde e acessibilidade, é o foco principal que a ABRAPROS, liderada pelo Dr. Marra, espera para abrir novos caminhos. O aumento dos investimentos vindos do exterior favorecido pela nossa moeda, uma maior quantidade de profissionais bem treinados e capacitados para todo tipo de cirurgia estética, preços acessíveis a população de uma maneira geral, a Cannabis como ferramenta legal para o tratamento de inúmeras doenças são as ações necessárias para quebrar o ciclo da Reserva de Mercado estabelecido, trazendo evolução, crescimento e melhoria para o país e a população.

Sobre a ABRAPROS (Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde): Associação civil sem fins lucrativos, que oferece suporte e auxílio jurídico a todos profissionais de saúde que lutam contra a reserva de mercado.

Cirurgião Plástico Dr. Thiago Marra

Presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde – ABRAPROS e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica. Além de ser especialista em rinoplastia, realiza vários procedimentos como prótese de mama, mastopexia, lipoaspiração, harmonização facial e cirurgias estéticas pós redesignação sexual. Fora do centro cirúrgico, fundou a Associação de Dentistas Especialistas em cirurgias faciais, que visa combater a reserva de mercado e apoiar a classe da Odontologia, para a realização de procedimentos estéticos, como a harmonização orofacial.