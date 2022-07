Com a tecnologia cada vez mais avançada, os casinos online tornaram-se uma forma de muitos jogadores em todo o mundo agarrarem um jogo do seu clássico de casino preferido, a partir de qualquer dispositivo que desejem, em qualquer lugar onde tenham uma forte ligação à Internet. E, ficará satisfeito por saber que onde existe um casino online, existem também ofertas promocionais de casino. Por isso, tendo isto em mente, vamos estudar mais aprofundadamente estes bónus e explorar o que eles lhe podem oferecer quando activados…

Continue a ler para descobrir mais.

Bónus de Boas Vindas

Aplicando-se apenas a novos jogadores num site de casino como https://www.betfair.com/br, é atribuído um bónus de boas-vindas quando se inscreve ou cria uma conta pela primeira vez. Os novos jogadores são muitas vezes bónus dotados, tais como dinheiro ou free spins, mas são mais susceptíveis de encontrar dinheiro extra se fizer um depósito inicial de um determinado montante – toda a informação sobre isto pode ser encontrada na página de termos e condições.

Bónus de Fidelidade

As promoções não estão apenas disponíveis para novos jogadores, mas também para os jogadores existentes e leais. Com promoções que oferecem prémios em dinheiro, rodadas grátis ou outras ofertas do género, há normalmente muitos bónus que podem ser aproveitados ao máximo dentro da página de promoções do site. Alguns sites de casino também oferecem um clube de recompensas ou programa VIP, onde pode obter bónus extra a partir do seu depósito ou alcançando marcos com o tipo e número de jogos que já jogou.

Bónus em dinheiro

Um tipo de bónus que irá certamente aumentar o saldo da sua conta de casino, uma vez que este bónus tende a não ter limites quanto ao que pode aplicar, é simplesmente um crédito gratuito adicionado à sua conta, permitindo-lhe utilizá-lo da forma que achar mais adequada dentro do site. Embora estas promoções possam ser difíceis de encontrar, quando aterram na página de promoções há certamente um zumbido em todo o piso do casino virtual.

Bónus de depósito

Um dos tipos mais comuns de bónus oferecidos num site de casino online, o bónus de depósito exige que os jogadores depositem um determinado montante na sua conta de casino a fim de activar a recompensa. A recompensa pode chegar sob a forma de dinheiro extra, rodadas grátis ou qualquer outra coisa que se possa utilizar no piso do casino virtual. Qualquer coisa que ganhe utilizando este dinheiro extra é seu para guardar.

Bónus diário

Um bónus diário é bastante auto-explicativo, pois é um tipo de bónus a que os jogadores podem aceder uma vez por dia, todos os dias. Estes vêm sob a forma de jogos onde os jogadores podem ganhar prémios, tais como dinheiro, apostas grátis, raspadinhas ou rodadas grátis, de graça! Estas ofertas são normalmente encontradas dentro das promoções do website, onde cabe a cada um deles oferecer este bónus diário, quer participem ou não. O bónus diário não é obrigatório, e se ganhar um prémio que não lhe agrade, não terá de o reclamar, no entanto, terá de esperar até ao dia seguinte para jogar novamente para ver se ganha mais alguma coisa. É bom lembrar, no entanto, que uma vitória nem sempre é garantida.