Bonner explica ausência do JN desde dia 9

William Bonner está sem apresentar o ‘Jornal Nacional’ desde o último dia 9

William Bonner passou por uma cirurgia e atualizou os seguidores sobre seu estado de saúde. Neste domingo (19), o apresentador de 59 anos revelou o verdadeiro motivo que o afastou do comando do “Jornal Nacional” por alguns dias. O sumiço do jornalista levantou rumores de que teria sido hospitalizado.

No Instagram, William se revoltou com a notícia falsa e explicou ausência do telejornal. “Ninguém me procurou pra verificar a veracidade da fofoca antes de publicar o caça-cliques. Se tivessem feito isso, saberiam que no dia 10 de fevereiro passei por um procedimento de laparoscopia pra eliminar hérnias inguinais. Não foi ontem, mas há 9 dias. E tudo ocorreu dentro do previsto pra casos assim. Sem urgência nenhuma, sem correria. Portanto, nada ‘às pressas'”, contou.

William Bonner tem data para voltar ao trabalho na Globo

William Bonner, que renovou contrato com a Globo e adiou aposentadoria, esclareceu que ficou de repouso em casa. Segundo o apresentador, ele pretende voltar ao trabalho na próxima quarta-feira (22).

“No dia seguinte, sábado, 11 de fevereiro, eu já estava em casa. Tirei uma licença do trabalho, porque o procedimento exige repouso de alguns dias – e meus chefes me aconselharam a emendar com a folga do Carnaval. Foi bom, porque o meu umbigo passou a me lembrar a toda hora que ele existe. Estou muito bem, obrigado. Saúde pra todo mundo. Quarta-feira estarei de volta ao @jornalnacional lá na firma”, disse.

LEIA MAIS- Filho de Flordelis, pastor nega envolvimento gay