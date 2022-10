O setor de turismo foi um dos mais afetados pela necessidade de distanciamento social durante períodos críticos da pandemia de covid-19. Com a retomada da economia e a crise sanitária controlada, o trade turístico está muito otimista e apostando em um aumento da quantidade de turistas, principalmente, com a proximidade da temporada de verão e das festas de final de ano.

O cenário positivo é apontado por um estudo realizado pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGVO, que indica que o ecossistema do turismo começa a ser beneficiado economicamente e deve alcançar o nível de faturamento registrado antes da pandemia.

O estudo ainda observa que a recuperação do segmento é motivada pelo aquecimento do consumo por viagens dentro do Brasil e por uma demanda reprimida causada pela crise na saúde.

Hotelaria

O setor hoteleiro, que muito sofreu com a pandemia, está confiante em relação ao crescimento da ocupação para os próximos meses. “Os negócios turísticos em hospedagem aguardam aquecimento e investem para oferecer ao viajante experiências únicas e de qualidade”, pontua Mario Mattos, diretor da Mattos Investimentos, referência em locação de imóveis por temporada no litoral catarinense.

De acordo com ele, para aproveitar o aumento da demanda interna do turismo, o segmento precisa estar atento às tendências e mudanças de comportamento do consumidor, principalmente, quando o assunto for qualidade e mix de serviços, funcionalidade e modernidade das acomodações, além de outros quesitos básicos como segurança.

O empresário acredita que os municípios com potencial em turismo, notadamente os litorâneos, estão preparados para receber consumidores exigentes. Neste caso, Bombinhas (SC), e onde se localiza a empresa, está entre os destinos brasileiros que oferece um leque variado de atrações de lazer nos segmentos de natureza e de aventura para toda a família, incluindo as 39 praias.

Bombinhas

O litoral de Santa Catarina está entre os roteiros turísticos preferidos dos turistas brasileiros, principalmente aqueles que residem no Paraná, em virtude da proximidade dos dois estados. As belas praias, infraestrutura de serviços, natureza exuberante e roteiros imperdíveis para a prática de esportes e contato com a natureza são cartão postal de toda a costa. Para tornar a experiência inesquecível, uma visita ao município de Bombinhas é parada obrigatória para o viajante que busca um lugar perfeito para momentos de sossego, tranquilidade e lazer.

O paranaense Carlos Vita, de 65 anos, representante comercial, acentua que Bombinhas tem sido o local preferido da família para passar dias de folga, férias, feriados. “Conheço o local há quase 20 anos. Um lugar muito especial e com diversidade de praias de águas tranquilas e outras perfeitas para esportes radicais como surf, trilhas para caminhadas, natureza exuberante”. Ele destaca que é uma cidade com ótima infraestrutura de serviços, gastronômica e hoteleira.

Locação por temporada

Um diferencial de Bombinhas são os imóveis que podem ser alugados por temporada e onde o cliente consegue usufruir de diversos serviços, como em um hotel, porém com conforto e espaço de uma casa. Mattos explica que o hóspede recebe camas prontas, cardápio de serviços exclusivos, amenities de cozinha, de higiene pessoal e até camas pet.

Os empreendimentos administrados pela Mattos Investimentos, localizados em Bombinhas, oferecem apartamentos com áreas de lazer, piscina, espaço fitness e área gourmet, além de sistema de vigilância 24 horas e acesso facilitado às praias, comércios e demais atrações da cidade. As equipes de limpeza que atendem os apartamentos obedecem aos protocolos de higienização e sanitização e utilizam produtos hospitalares com certificação ambiental.

O empresário informa que os clientes podem alugar apartamentos em mais de 30 empreendimentos que oferecem pagamento facilitado.