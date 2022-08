Homens do Corpo de Bombeiros salvaram um cachorro que caiu no buraco no começo da tarde desta terça-feira em Santa Bárbara d’Oeste A ocorrência de Animal em situação de risco aconteceu por volta das 12h15 na rua do Alumínio 1381.

Viaturas: 1-Viaturas do Corpo de Bombeiros, Ab 16303

Subtenente PM Geraldo, CB PM Célio, CB PM Rodrigues.

Bombeiros: 3 militares

Vítimas: Sem vítima.

Histórico: No local estava sendo feito um buraco para coluna de concreto e o cachorro veio a cair dentro dele, através de uma corda foi feito um laco e resgatado o animal.