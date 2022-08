Equipe do Corpo de Bombeiro foi acionada para atender uma ocorrência para resgate de um gato que estava preso em um muro em uma residência em Sumaré.

Por volta das 12:30, o solicitante informou à corporação que o animal estava em um vão. No local, a equipe localizou o gato em um vão de aproximadamente 10 cm. Com a autorização do proprietário, a equipe fez um buraco no muro para retirar o animal com vida. Assim que resgatado, o gato foi devolvido ao responsável.