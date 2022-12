Foi realizado na manhã da última quarta-feira, dia 07/12, um simulado de atendimento a emergência com vazamento de produto químico tóxico envolvendo 8 vítimas. O evento foi realizado na empresa Suzano S/A, divisa de Americana com Limeira, sendo organizado pelo Corpo de Bombeiros sob o comando do Capitão Bruno Gobbo, Tenente Élio e Tenente Brustolin, em conjunto com Roney de Souza, Coordenador do PAM – Plano de Auxílio Mútuo e Henrique Alves, Técnico em Segurança do Trabalho da Suzano.

O treinamento de capacitação da força de trabalho, prevendo situações reais de emergência contou com a participação das empresas atuantes no PAM, Brigadistas, Socorristas, além do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar de Americana e Defesa Civil.

Ao todo, mais de 110 profissionais atuaram no cenário. Marcelo de Mello Martins, Gerente Executivo de Segurança, Saúde, Qualidade de Vida e Facilities da Suzano relata que “para a Suzano, a segurança é um valor. Conceder um espaço para a realização desse simulado e fomentar as melhores técnicas e práticas de segurança e a atualização dos protocolos de atendimento, integração e sinergia das equipes são ações de extrema importância, inclusive para a nossa região, afinal acreditamos que só é bom para nós, se for bom para o mundo.”