Militares do Corpo de Bombeiros de Americana seguem no litoral atuando no resgate às vítimas das chuvas. Nesta sexta-feira, uma equipe retornou à Americana e outra foi enviada, às 02:30 da madrugada, para a região de Boiçucanga, Toque-toque Grande e Costa do Sahy.

A nova equipe que atuará nos resgates é composta pelo Cap PM Laso, cmt do SGB de Americana, sgt Demarchi, CB Macauba e CB Teixeira Neto.

Segundo o relato de um dos militares que estava na primeira equipe, o cabo Izidoro, no dia de hoje foram encontrado 3 corpos em sua frente de trabalho.

