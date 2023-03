Bombeiros de Americana que atuaram no litoral são homenageados

A Câmara Municipal de Americana realizou na quinta-feira (30) sessão solene para entrega de moções de aplausos a oficiais do Corpo de Bombeiros dos grupamentos de Americana e Piracicaba que atuaram no resgate de vítimas das chuvas que atingiram o litoral norte do estado de São Paulo durante o carnaval. Também foi homenageado o Coronel Hugo Araújo Santos, que comandou as operações da Polícia Militar no atendimento da ocorrência. As moções de aplausos são de autoria do presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi (sem partido).

Participaram da solenidade os vereadores Leonora Périco (PDT) e Thiago Brochi, o comandante do CPI 9, Coronel Rodrigo Eval Arena, o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior de São Paulo, Tenente Coronel Adriano Daniel e o subcomandante do 16º Grupamento do Corpo de Bombeiros do Interior São Paulo, Major Kleber Moura de Oliveira, além de oficiais do Corpo de Bombeiros e convidados, amigos e familiares dos homenageados.

Foram premiados os seguintes oficiais do Corpo de Bombeiros: Capitão João Paulo Laso, 1° Sargento Marcel Cardoso De Sá, 3º Sargento Márcio José Menezes Demarchi, Cabo Roquelando da Silva Macaúba, Cabo Rodrigo Izidoro da Silva, Cabo João Francisco Teixeira Neto, Cabo Murilo Vedoveli, Cabo Larissa Silva Costa, Cabo Jeffersan das Graças Martins e Soldado Luiz Rodolfo Saturnino. Também foi homenageado com uma moção de aplausos o Coronel Hugo Araújo Santos, comandante do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior 1). Cidadão americanense, Coronel Hugo foi responsável por coordenar a atuação da Polícia Militar frente à tragédia.

Durante o uso da palavra o presidente da Câmara e autor das moções de aplausos, vereador Thiago Brochi, destacou o a coragem e a dedicação de todos os oficiais. “Nós vimos o trabalho de esforço dos policiais e dos bombeiros naquele local. Carros soterrados, dificuldade para falar com a família. Eu vi uma ação de heróis e heroínas, as forças de segurança não recebem um centavo de hora extra, e estavam lá incansáveis. E nossa região tem profissionais da segurança muito bem-preparados. Eu não poderia deixar de reconhecer todo o trabalho dos bombeiros”, discursou.

“É uma honra estar nessa posição, de comandar uma equipe tão competente e dedicada. O nosso lema é ‘Não pergunte se somos capazes, dê-nos a missão’. O trabalho nós sempre faremos, com ou sem reconhecimento, mas essa homenagem, podem ter certeza, é um incentivo a todos nós”, disse o subcomandante do 16º Grupamento do Corpo de Bombeiros do Interior São Paulo, Major Kleber Moura de Oliveira.

“Aquela região, mesmo sem o desastre, já é uma área extremamente complexa, é onde passa a Via Dutra e que faz divisa com o estado do Rio de Janeiro. É o único comando regional que tem três operações anuais. Parabenizo todos os bombeiros que lá estiveram”, falou o comandante do CPI 9, Coronel Rodrigo Eval Arena.

O Coronel Hugo Araujo Santos, comandante do CPI 1, falou em nome de todos os homenageados. “Foi a maior chuva registrada na história do país e quando vi isso, eu decidi me dirigir ao local. Os deslizamentos bloquearam as entradas e os policiais ficaram ilhados. Havia lá 21 policiais trabalhando espontaneamente, sem nenhum chamado. O cenário era uma catástrofe, as pessoas pedindo comida, pedindo para serem salvas, para que encontrássemos algum familiar desaparecido. A operação humanitária segue até hoje, existe o trabalho de reconstrução e quem dá segurança aos desabrigados é a Polícia Militar. Em nome de todos, meu muito obrigado à Câmara Municipal e especialmente ao presidente Thiago Brochi pela homenagem e pelo reconhecimento”, agradeceu.

